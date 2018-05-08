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Коммунальщики выровняли стойку с дорожным знаком на Октябрьской улице
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Коммунальщики выровняли стойку с дорожным знаком на Октябрьской улице 

Управа района Марьина роща 38 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Стойку с дорожным знаком, располагающуюся на участке Октябрьской улицы, восстановили коммунальные службы. Ранее о проблеме на портал «Наш город» сообщил местный житель.
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
— Стойка с дорожным знаком «Остановка запрещена» восстановлена в нормативное положение и закреплена, указанные неисправности устранены, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Жители Москвы оставляют на портале замечания, касающиеся проблем городского хозяйства, а ответственные службы занимаются их решением. (ак)
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