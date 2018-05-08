Коммунальщики выровняли стойку с дорожным знаком на Октябрьской улице

Стойку с дорожным знаком, располагающуюся на участке Октябрьской улицы, восстановили коммунальные службы. Ранее о проблеме на портал «Наш город» сообщил местный житель.

После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова

— Стойка с дорожным знаком «Остановка запрещена» восстановлена в нормативное положение и закреплена, указанные неисправности устранены, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении, опубликованном на портале.