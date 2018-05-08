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Полицейские и общественность Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы
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Полицейские и общественность Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 35 минут назад
7 мая 2018 года в г. Прохладном на привокзальной площади состоялось торжественное открытие памятника, посвященного образованию города. В церемонии приняли участие представители местной администрации, общественные и религиозные деятели, простые горожане. Среди приглашенных — сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский», а также член Общественного совета при отделе полковник милиции в отставке Анатолий Алексеевич Головко.
Обращаясь к собравшимся, А. А. Головко отметил, что город Прохладный возникший, как крепость на Азово-Моздокской линии, сыграл важную роль в обеспечении безопасности южных границ России, упрочнения дружбы народов, населяющих благодатный край.
Открытие памятника завершилось концертом творческих коллективов.
В этот же день в городе Прохладном накануне 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли соревнования по знанию исторических событий «Ратные страницы истории» среди учащихся школ Прохладненского района После определения победителей сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» прочитали школьникам лекцию о недопущении нарушений правопорядка, правилах поведения в общественных местах, а также о мерах безопасности во время проведения массовых мероприятий.
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