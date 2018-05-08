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Избитый в Екатеринбурге фронтовик решил засудить своего зятя за побои
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Избитый в Екатеринбурге фронтовик решил засудить своего зятя за побои 

e1.ru 37 минут назад
Фото: e1.ru
Ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ситдиков нанял юриста, чтобы защитить себя от зятя. В этом ему помогли активисты Всероссийского общества инвалидов.
По словам пенсионера, 17 апреля его избил бывший зять Андрей. Поводом стала квартира. Родня якобы решила продать «однушку» Ханифа на улице Электриков, подаренную ветерану президентом за боевые заслуги. Сам Ситдиков там не проживал, но выписываться наотрез отказался. После этого у Ханифа с зятем случился конфликт, который закончился для пенсионера на больничной койке.
Адвокат Ситдикова Михаил Розенберг настроен решительно. Он уверен, что зятя ветерана удастся засудить.
— Ханиф сейчас хочет, чтобы его просто оставили в покое, а зять понёс наказание, — сказал Розенберг. — Я усматриваю здесь две статьи: «Угроза убийством» и «Телесные повреждения». Зятя вполне можно привлечь к ответственности. Судебно-медицинская экспертиза ещё будет проводиться. Но первичные обстоятельства медиками были зафиксированы — это побои и ушиб внутреннего органа.
В районной организации Всероссийского общества инвалидов пожаловались, что после конфликта с родственниками у фронтовика пошатнулось здоровье.
— У него начались боли в почке. Ему поставили посттравматический диагноз, который стал следствием избиения. Выписали массу лекарств. Он сейчас дома лечится, пьёт таблетки, — сказал председатель Всероссийского общества инвалидов Олег Крушинский.
Дозвониться до Ханифа Ситдикова сегодня не получилось. Пенсионер не брал трубку.
В конфликте разбирались сотрудники Следственного комитета, но итоговое решение о возбуждении уголовного дела останется за полицией. На запрос E1.RU в полиции пока не ответили.
— 28 апреля эти материалы были переданы в отдел полиции № 12 для принятия процессуального решения — в связи с тем, что данное преступление относится к подследственности органов полиции, — рассказали в прокуратуре Свердловской области.
После шумихи в СМИ родственники Ханифа заявили, что дедушка всё выдумал. Сразу после ЧП с фронтовиком мы поговорили с внучкой Ситдикова. Она заявила, что дедушка выдумал всю эту скандальную историю. Этой же позиции, похоже, придерживается и зять Андрей Сорокин. Правда, с ним общение получилось коротким:
— Не надо мне звонить! Это всё клевета! Я буду подавать в суд! — прокричал мужчина и бросил трубку.
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