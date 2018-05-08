«Юнипро» ожидает в IV квартале проведение аукциона по программе модернизации электростанций РФ

Энергетическая компания «Юнипро» ожидает, что первый аукцион в рамках разрабатываемой правительством РФ программы модернизации тепловых электростанций состоится в IV квартале 2018 года, говорится в материалах компании.

Согласно ожиданиям «Юнипро», в III квартале должен быть утвержден новый подход к регулированию конкурентного отбора мощности (KOM).

«"Юнипро" рассматривает возможность участия в модернизации и прорабатывает возможные варианты. Ожидаемые шаги в 2018 году: II квартал — новые правила должны быть одобрены регулятором; III квартал — рассмотрение нового подхода к регулированию KOM, IV квартал — открытый аукцион на право участия в модернизации», — отмечает компания.

Ранее гендиректор «Юнипро» Максим Широков [заявлял] (https://rns.online/energy/YUnipro-schitaet-vozmozhnoi-modernizatsiyu-Surgutskoi-GRES-2-i-Yaivinskoi-GRES-2017-12-20/), что компания рассматривает возможность модернизации Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС в рамках разрабатываемой правительством программы модернизации электростанций.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2017 года в ходе совещание у президента РФ по развитию электроэнергетики глава Минэнерго страны Александр Новак представил предложения ведомства по модернизации тепловых электростанций. Он отметил, что в настоящее время требуется принятие инвестиционных решений в отношении порядка 130 ГВт мощностей действующей тепловой генерации.

Новак сообщил, что проекты договоров предоставления мощности (ДПМ) близятся к завершению, и объем освобождаемых средств с 2021 года будет составлять 130-250 млрд руб. в год. «Мы предлагаем воспользоваться этим ресурсом», — сказал министр, добавив, что за период с 2020 года по 2030 год общий объем освобождаемых средств составит 1,5 трлн руб. По оценке Минэнерго, это позволит провести модернизацию порядка 40 ГВт установленной мощности до 2030 года.