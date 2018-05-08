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В России установят порядок содержания животных в полувольных условиях
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В России установят порядок содержания животных в полувольных условиях 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Минприроды разработало проект постановления Правительства, устанавливающий порядок содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект постановления создан в соответствии с изменениями, внесёнными Федеральным законом №54-ФЗ в Закон «Об охоте». Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утверждаются порядок содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, требования к содержанию и разведению охотничьих ресурсов с использованием объектов охотничьей инфраструктуры.
Также устанавливается порядок использования ограждающих конструкций между собаками охотничьих пород и животными, не допускающих жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о притравке охотничьих собак. В соответствии с законом, контактная подготовка собак будет осуществляться в охотничьих угодьях, где дикое животное свободно передвигается и может обороняться. Таким образом, притравочные станции попадают под запрет, и их организаторы будут нести уголовную ответственность.
Подписанный закон устраняет пробел в законодательстве, наделяя органы государственной власти в области охоты полномочиями по утверждению порядка содержания и разведения животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, в частности в вольерах.
21 марта Госдума в первом чтении также приняла законопроект об ужесточении наказания для браконьеров. Охотников, которые незаконно уничтожают зверей и птиц в серьёзных масштабах, смогут оштрафовать на 500 тысяч рублей и лишить свободы до двух лет. Тех, кто совершил противозаконные действия в отношении животных, охраняемых Красной книгой, ждёт наказание вплоть до девяти лет лишения свободы.
Также стало известно, что в мае спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совфеда Валентина Матвиенко могут внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации опасных животных, которые живут в квартирах. При этом регистрация кошек и собак, не входящих в список опасных, будет добровольной.
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