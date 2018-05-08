В России установят порядок содержания животных в полувольных условиях

Минприроды разработало проект постановления Правительства, устанавливающий порядок содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановления создан в соответствии с изменениями, внесёнными Федеральным законом №54-ФЗ в Закон «Об охоте». Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утверждаются порядок содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, требования к содержанию и разведению охотничьих ресурсов с использованием объектов охотничьей инфраструктуры.

Также устанавливается порядок использования ограждающих конструкций между собаками охотничьих пород и животными, не допускающих жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о притравке охотничьих собак. В соответствии с законом, контактная подготовка собак будет осуществляться в охотничьих угодьях, где дикое животное свободно передвигается и может обороняться. Таким образом, притравочные станции попадают под запрет, и их организаторы будут нести уголовную ответственность.

Подписанный закон устраняет пробел в законодательстве, наделяя органы государственной власти в области охоты полномочиями по утверждению порядка содержания и разведения животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, в частности в вольерах.

21 марта Госдума в первом чтении также приняла законопроект об ужесточении наказания для браконьеров. Охотников, которые незаконно уничтожают зверей и птиц в серьёзных масштабах, смогут оштрафовать на 500 тысяч рублей и лишить свободы до двух лет. Тех, кто совершил противозаконные действия в отношении животных, охраняемых Красной книгой, ждёт наказание вплоть до девяти лет лишения свободы.