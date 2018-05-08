В Калининградской области стартовал автопробег по местам боевой славы

Калининградской области стартовал автопробег по местам боевой славы, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Организаторами патриотической акции выступило региональное отделение ДОСААФ России

Ветераны, воины-интернационалисты, юнармейцы и кадеты — это лишь часть списка участников. Уже третий год подряд среди них Сергей Никитин . Через поля сражения прошли его оба деда. Память о героях той страшной войны своим сыновьям калининградец прививает с самого детства.

— Тяжелое очень было время, поэтому не хотелось бы, чтобы опять на планете что-то случилось такое. Наши деды и прадеды принесли, дали нам мирное солнечное небо. Это надо помнить всегда. Память и историю нельзя забывать.

Автопробег — это дань памяти советским воинам, положившим свои жизни на алтаре Отечества. Полтысячи человек, не меньше, по подсчетам организаторов, станут его участниками.

Сергей Ферафонтов, начальник отдела военно-патриотической работы калининградского отделения ДОСААФ России:

— Мы пытаемся достучаться до сердца. Не на словах, а на деле показать, что память о прошлом, о том великом бое, который освободил от коричневой чумы, живет у нас в сердцах. Если этот факел понимания, осознанности, патриотизма, нравственных устоев мы не будем передавать молодежи и всему населению, оно может сойти на нет.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту подготовило шесть маршрутов общей протяженностью в тысячу километров. Автопробег продлится несколько дней. Памятная акция охватит все города Калининградской области. Красные гвоздики в память о воинах, отдавших жизни, защищая Родину, возложат на 50 мемориалах.