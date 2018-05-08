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Свердловские дороги превратились в «швейцарский сыр»
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Свердловские дороги превратились в «швейцарский сыр» 

Уралинформбюро 41 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловская госавтоинспекция обнаружила на дорогах региона свыше 3,5 тысяч дефектов дорожного полотна. Из 88 административных протоколов, составленных по итогам проверки, 11 приходятся на Екатеринбург, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
По данным организаторов проверок, большая часть нарушений касается несоблюдения дорожными организациями требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании транспортных артерий. В частности, на некоторых участках асфальтовое покрытие изношено в буквальном смысле до дыр — при попадании колеса в такие выбоины последствия могут быть плачевными.
Таких дефектов на дорогах региона — свыше 3,5 тысяч. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Как удалось узнать «Уралинформбюро», означенное нарушение подпадает под статью 12.34 КоАП РФ. Она предусматривает в качестве наказания для нарушителей штраф от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей — для юридических. В случае, если из-за дорожного дефекта был причинен вред здоровью человека, штрафы вырастут до 100 и 500 тысяч соответственно.
Стоит заметить, что в 2018 году Министерством транспорта Свердловской области запланированы мероприятия по ликвидации колейности на 64 километрах региональных дорог и ямочный ремонт автодорог на площади 423 тысячи квадратных метров. Кроме того, на 5,4 тысячи километрах дорог планируется нанести горизонтальную разметку, а 216 пешеходных переходов рядом со школами привести в соответствие с действующими национальными стандартами.
Следует напомнить, что серьезные планы по дорожному ремонту есть и у администрации Екатеринбурга. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в текущем году в столице Урала будет отремонтирован 41 участок автодорог общего пользования, что составляет всего 6,6% от общей площади улично-дорожной сети города. На эти цели муниципалитет планирует потратить свыше 1,5 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы поступит из федерального и областного бюджетов.
Ранее по теме: В дороги Екатеринбурга закатают 1,5 миллиарда
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