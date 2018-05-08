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В Магнитогорске собрались главы городов Южного Урала
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В Магнитогорске собрались главы городов Южного Урала 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главы южноуральских городов съехались в Магнитогорск на встречу палаты городских округов совета муниципальных образований Челябинской области. Мероприятие прошло в зале заседаний городского собрания депутатов.
Собравшиеся обсудили методы борьбы с незаконными вывесками и рекламой. Особое внимание участники встречи обратили на магнитогорский опыт.
«Магнитогорск — единственный город, который выиграл суды у сети магазинов «Красное и Белое», — акцентировал председатель городского собрания депутатов Александр Морозов. — Несколько лет назад мы писали письмо владельцу сети с просьбой не портить внешний архитектурный облик Магнитогорска красно-белыми панелями. Но он нам даже не ответил. Теперь все решается в суде. И он встаёт на нашу сторону!»
«Всего с прошлого года выдано 2513 предписаний о восстановлении фасадов и приведении вывесок в соответствие с нашими требованиями. На сегодняшний день в 1447 случаях предприниматели уже выполнили предписания, осталось 1066», — рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Магнитогорска Илья Рассоха.
Как отметили участники встречи, опыт Магнитогорска может быть очень ценным, так как «проблемы внешнего вида зданий, засилья безвкусной рекламы актуальны для всей страны» и «настоящая война за чистоту зданий идет во всех городах». Например, для Челябинска, готовящегося встречать саммиты ШОС и БРИКС, эта тема звучит особенно злободневно.
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