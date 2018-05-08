В Магнитогорске собрались главы городов Южного Урала

Главы южноуральских городов съехались в Магнитогорск на встречу палаты городских округов совета муниципальных образований Челябинской области . Мероприятие прошло в зале заседаний городского собрания депутатов.

Собравшиеся обсудили методы борьбы с незаконными вывесками и рекламой. Особое внимание участники встречи обратили на магнитогорский опыт.

«Магнитогорск — единственный город, который выиграл суды у сети магазинов «Красное и Белое», — акцентировал председатель городского собрания депутатов Александр Морозов . — Несколько лет назад мы писали письмо владельцу сети с просьбой не портить внешний архитектурный облик Магнитогорска красно-белыми панелями. Но он нам даже не ответил. Теперь все решается в суде. И он встаёт на нашу сторону!»

«Всего с прошлого года выдано 2513 предписаний о восстановлении фасадов и приведении вывесок в соответствие с нашими требованиями. На сегодняшний день в 1447 случаях предприниматели уже выполнили предписания, осталось 1066», — рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Магнитогорска Илья Рассоха.