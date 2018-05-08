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Законопроект о патриотическом воспитании молодёжи рассмотрят осенью, заявил Выборный
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Законопроект о патриотическом воспитании молодёжи рассмотрят осенью, заявил Выборный 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект «О патриотическом воспитании молодёжи в России» может быть рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию, рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Законопроект о патриотическом воспитании молодёжи может быть рассмотрен в осеннюю сессию. До этого вместе с Правительством мы создадим рабочую группу, которая должна будет доработать все недочёты документа, чтобы они не стали препятствием к его принятию. Речь идёт, в частности, о вопросах финансирования и разграничения полномочий», — сообщил Выборный.
Он напомнил, что к настоящему времени более 30 процентов субъектов Федерации имеют собственные программы и законы о патриотическом воспитании подрастающего поколения, более того, есть соответствующая госпрограмма, утверждённая Правительством.
«Однако единого федерального закона так и нет. Вместе с тем и парламентарии, и Правительство считают необходимым унифицировать подходы к патриотическому воспитанию молодёжи, чтобы подрастающее поколение доподлинно знало свою историю», — пояснил депутат.
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