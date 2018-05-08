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Доработанный законопроект о патриотическом воспитании молодежи внесут в Госдуму до конца года
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Доработанный законопроект о патриотическом воспитании молодежи внесут в Госдуму до конца года 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил, что законопроект «О патриотическом воспитании в Российской Федерации» будет внесен в Госдуму до конца этого года. Об этом он рассказал в ходе круглого стола, посвященного данному документу.
«Законопроект о патриотическом воспитании молодежи может быть рассмотрен в осеннюю сессию. Этот законопроект нашел отклик практически во всех регионах России. Без сомнения, будет ли он в этом варианте или может это будет какой-то другой, но самое главное, что, я надеюсь, в этом году мы должны подойти к финальной черте и должны поставить точку в этом вопросе», — сказал А. Выборный.
По его словам, в настоящее время депутаты совместно с правительством РФ планируют создать рабочую группу для исключения из документа тех недочетов, которые могут являться препятствием для данного законопроекта. А. Выборный отметил, что в доработке нуждаются вопросы финансирования, разделения полномочий между разными органами власти и ряд других.
В ноябре 2017 г. депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект «О патриотическом воспитании россиян». Необходимость принятия закона авторы объясняли тем, что сейчас в нашей стране нет правового регулирования отношений в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания. В документе также говорилось, что такое патриотизм, Отечество и патриотическое воспитание.
Впоследствии законопроект был отклонен правительством РФ, так как он потребует дополнительных расходов из бюджета, а также из-за того, что многие вопросы уже урегулированы в действующем законодательстве.
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