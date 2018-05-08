Главы КЧР и Ставрополья открыли в Черкесске новый мемориал погибшим в годы войны

"Этот памятник, уверен, станет одним из знаковых и памятных мест в числе тех, которые уже построены в Карачаево-Черкесии как дань уважения и почтения к людям ценой неимоверных усилий и потерь, защитивших родину и спасших мир от нацизма Из 46 тыс. жителей республики почти половина не вернулась с полей сражений. И сколько бы ни прошло лет с того воскресного июньского дня 1941 года, мы будем помнить каждого нашего земляка, отдавшего свою жизнь во имя мира на земле", — сказал на открытии мемориала Темрезов.

Губернатор Ставрополья отметил важность сохранения памяти о героях войны и передачи ее будущим поколениям. «Наш долг, святая обязанность помнить всех, кто ушел на войну, кто не вернулся, тех, кто вернулся, но не дожил до сегодняшних дней. Без памяти не будет будущего», — отметил Владимиров.

Инициатива ветеранов

С инициативой строительства мемориала в 2015 году выступили ветераны Великой Отечественной войны, ее поддержали администрация города и местные депутаты. Мемориальный комплекс общей площадью около 800 кв. м представляет собой композицию, в центре которой установлена скульптура советского солдата — олицетворение мужества, стойкости и верности Отечеству.

Высота скульптуры — почти 3 м, вес — более 3,5 тонн. По внутреннему периметру мемориального комплекса расположены 12 гранитных плит (по числу муниципальных образований КЧР), на которых высечены данные о числе жителей городов и районов республики, погибших, умерших в госпиталях и пропавших без вести на фронтах войны. На 176 плитах, установленных по внешнему периметру мемориала, высечены фамилии 3828 жителей Черкесска, не вернувшихся с войны.

"Это далеко не полный список жителей Черкесска, которые сложили свои головы за свободу нашей Родины. Работаем над уточнением данных, обещаю, что ни один житель города не будет забыт, их фамилии будут здесь отгравированы", — сказал мэр Черкесска Руслан Тамбиев.

Новый мемориальный комплекс возведен Парке Победы в Черкесске вместо мемориала «Склоненные знамена», построенного в 2005 году и утратившего как информативную актуальность, так и эстетическую ценность. Строительство объекта начали в 2017 году.