Исправность «Вечного огня» проверили в преддверии Дня Победы

Специалисты проверили техническое состояние газового оборудования мемориала «Вечный огонь». В рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память» проверка прошла как в Вологде , так и в 12 населенных пунктах региона, где есть подобный мемориал.

Сотрудники «Газпрома» оценили работоспособность и герметичность запорной арматуры, прочистили и отрегулировали режимы работы газовых горелок.

«Наши специалисты в течение года проводят плановые работы на мемориалах «Вечный огонь», чтобы они функционировали бесперебойно. При необходимости производится ремонт или замена оборудования», — рассказал заместитель генерального директора, главный инженер компании «Газпром газораспределение Вологда» Эдуард Ярославов.