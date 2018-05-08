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Исправность «Вечного огня» проверили в преддверии Дня Победы
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Исправность «Вечного огня» проверили в преддверии Дня Победы 

Вологда.рф 47 минут назад
Фото: Вологда.рф
Специалисты проверили техническое состояние газового оборудования мемориала «Вечный огонь». В рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память» проверка прошла как в Вологде, так и в 12 населенных пунктах региона, где есть подобный мемориал.
Сотрудники «Газпрома» оценили работоспособность и герметичность запорной арматуры, прочистили и отрегулировали режимы работы газовых горелок.
«Наши специалисты в течение года проводят плановые работы на мемориалах «Вечный огонь», чтобы они функционировали бесперебойно. При необходимости производится ремонт или замена оборудования», — рассказал заместитель генерального директора, главный инженер компании «Газпром газораспределение Вологда» Эдуард Ярославов.
Добавим, что на Вологодчине постоянно действуют четыре мемориала «Вечный огонь». Они находятся в Вологде, Череповце, Чагоде и Бабаево. В остальных районах огонь зажигается только в памятные даты.
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