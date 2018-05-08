Ещё
В Курской области прокуратура выявила нарушения в пункте приема чёрных металлов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп решил судьбу Ирана
Трамп решил судьбу Ирана

В Курской области прокуратура выявила нарушения в пункте приема чёрных металлов 

Курские известия 46 минут назад
Фото: Курские известия
В отношении начальника производственно-заготовительного участка было возбуждено административное дело
Прокуратура Фатежского района выявила нарушения в пункте приема черных металлов. Как было установлено, в пункте приема не велась соответствующая документация, отсутствовала информация о проверке лома на взрывобезопасность и об радиационном контроле.
По итогам проверки прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела в отношении начальника производственно-заготовительного участка. В отношении руководителя предприятия внесено представление с требованием устранить нарушения.
Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.
Курские известия: последние новости
Ремонт фонтана на улице Карла Маркса в Курске не планируется Курск. Начальная остановка двух дачных автобусных маршрутов перенесена на улицу Октябрьскую В Курск приезжает «Поезд Памяти»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП60
Трамп решил судьбу Ирана73
Астролог предсказал победу Путина и пожалел61
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится90
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1106
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение