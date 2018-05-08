В Курской области прокуратура выявила нарушения в пункте приема чёрных металлов

В отношении начальника производственно-заготовительного участка было возбуждено административное дело

Прокуратура Фатежского района выявила нарушения в пункте приема черных металлов. Как было установлено, в пункте приема не велась соответствующая документация, отсутствовала информация о проверке лома на взрывобезопасность и об радиационном контроле.

По итогам проверки прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела в отношении начальника производственно-заготовительного участка. В отношении руководителя предприятия внесено представление с требованием устранить нарушения.