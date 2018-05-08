Ветераны и труженики тыла посетили вчера университет МВД

7 мая в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Главными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

На встрече с руководством, курсантами и слушателями они вспоминали военные годы, своих товарищей и почтили память погибших. В свою очередь начальник Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции И. А. Калиниченко выразил слова благодарности всем тем, кто ценой неимоверных усилий и потерь подарил нам самое ценное: мирное небо над головой и свободную, процветающую Родину. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья и вручил им цветы и памятные подарки.

А потом состоялся концерт. Песни военных лет исполняли приглашенные артисты и курсанты университета МВД.