Сегодня завершились соревнования по мини-футболу среди сотрудников подразделений центрального аппарата МВД России

Соревнования посвящены 95-летию образования Общества «Динамо».

Футбольные баталии проходили в течение двух дней на московском стадионе «Локомотив-Перово». В них приняли участие 31 команда.

Во II группе на вершину пьедестала почета поднялись спортсмены ДГСК МВД России, на ступеньку ниже — оперативники ГУУР МВД России, на третью ступень — сотрудникиГУСБ МВД России.

В III группе лучшей оказалась команда ФГКУ «ВНИИ МВД России», вторыми стали сотрудники ГУТ МВД России, третье место завоевали представители ДИТСиЗИ МВД России.

В IV группе успешнее всех выступила командаУОГЗ МВД России, второе место досталосьНЦБ Интерпола МВД России, третье — ОУ МВД России.

Среди защитников отмечены Алексей Козлов (ДТ МВД России), Александр Глинин (ДИТСиЗИ МВД России) и Юрий Проказов (ОУ МВД России).

В категории «лучший вратарь» были названы Игорь Куприн (ГУОБДД МВД России), Денис Поляков (ГУУР МВД России), БичекоКаланадзе (ГУТ МВД России) и Анатолий Шатов (НЦБ Интерпола МВД России).

Командам, занявшим призовые места, вручены кубки и дипломы, участникам — медали.