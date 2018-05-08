Сегодня завершились соревнования по мини-футболу среди сотрудников подразделений центрального аппарата МВД России 

В Москве прошел турнир по мини-футболу среди коллективов физической культуры организации «Динамо» № 25 МВД России.
Соревнования посвящены 95-летию образования Общества «Динамо».
Футбольные баталии проходили в течение двух дней на московском стадионе «Локомотив-Перово». В них приняли участие 31 команда.
По итогам спортивных мероприятий в первой группе победила команда Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, второе место заняли футболисты ДТ МВД России, третье -ГУОБДД МВД России.
Во II группе на вершину пьедестала почета поднялись спортсмены ДГСК МВД России, на ступеньку ниже — оперативники ГУУР МВД России, на третью ступень — сотрудникиГУСБ МВД России.
В III группе лучшей оказалась команда ФГКУ «ВНИИ МВД России», вторыми стали сотрудники ГУТ МВД России, третье место завоевали представители ДИТСиЗИ МВД России.
В IV группе успешнее всех выступила командаУОГЗ МВД России, второе место досталосьНЦБ Интерпола МВД России, третье — ОУ МВД России.
Лучшими нападающими признаны Никита Курдюков (Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя), Денис Орлов (ДГСК МВД России), ТимирханМорев (ФГКУ «ВНИИ МВД России») и Владимир Игнатов (УОГЗ МВД России).
Среди защитников отмечены Алексей Козлов (ДТ МВД России), Александр Глинин (ДИТСиЗИ МВД России) и Юрий Проказов (ОУ МВД России).
В категории «лучший вратарь» были названы Игорь Куприн (ГУОБДД МВД России), Денис Поляков (ГУУР МВД России), БичекоКаланадзе (ГУТ МВД России) и Анатолий Шатов (НЦБ Интерпола МВД России).
Командам, занявшим призовые места, вручены кубки и дипломы, участникам — медали.