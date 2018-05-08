Ещё
Сегодня завершились соревнования по мини-футболу среди сотрудников подразделений центрального аппарата МВД России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сегодня завершились соревнования по мини-футболу среди сотрудников подразделений центрального аппарата МВД России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 43 минуты назад
Фото: Управа района Коньково
В Москве прошел турнир по мини-футболу среди коллективов физической культуры организации «Динамо» № 25 МВД России.
Соревнования посвящены 95-летию образования Общества «Динамо».
Футбольные баталии проходили в течение двух дней на московском стадионе «Локомотив-Перово». В них приняли участие 31 команда.
По итогам спортивных мероприятий в первой группе победила команда Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, второе место заняли футболисты ДТ МВД России, третье -ГУОБДД МВД России.
Во II группе на вершину пьедестала почета поднялись спортсмены ДГСК МВД России, на ступеньку ниже — оперативники ГУУР МВД России, на третью ступень — сотрудникиГУСБ МВД России.
В III группе лучшей оказалась команда ФГКУ «ВНИИ МВД России», вторыми стали сотрудники ГУТ МВД России, третье место завоевали представители ДИТСиЗИ МВД России.
В IV группе успешнее всех выступила командаУОГЗ МВД России, второе место досталосьНЦБ Интерпола МВД России, третье — ОУ МВД России.
Лучшими нападающими признаны Никита Курдюков (Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя), Денис Орлов (ДГСК МВД России), ТимирханМорев (ФГКУ «ВНИИ МВД России») и Владимир Игнатов (УОГЗ МВД России).
Среди защитников отмечены Алексей Козлов (ДТ МВД России), Александр Глинин (ДИТСиЗИ МВД России) и Юрий Проказов (ОУ МВД России).
В категории «лучший вратарь» были названы Игорь Куприн (ГУОБДД МВД России), Денис Поляков (ГУУР МВД России), БичекоКаланадзе (ГУТ МВД России) и Анатолий Шатов (НЦБ Интерпола МВД России).
Командам, занявшим призовые места, вручены кубки и дипломы, участникам — медали.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники МВД России поздравили ветеранов с Днем Победы В Благовещенске в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 150 молодых сотрудников полиции приняли Присягу В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции поздравили ветеранов с Днем Победы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово244
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»471
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото207
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян25
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко493
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение