Почти все бесплатные поезда ЧМ‐2018 будут ездить только из Москвы и обратно

Директор транспортной дирекции ЧМ‐2018 Кирилл Поляков написал письмо болельщикам из Санкт‐Петербурга, в котором рассказал, что большинство бесплатных поездов во время спортивного чемпионата будет курсировать только из Москвы в города‐участники чемпионата мира и обратно. Об этом сообщил «Интерфакс».

Поляков заметил, что при разработке графика движения поездов, учитывался опыт Кубка Конфедераций-2017.

С учетом данных параметров сформировано окончательное расписание из 728 дополнительных поездов по 46 направлениям, которое составлено таким образом, что большинство дополнительных поездов будет курсировать из Москвы и в обратном направлении после проведения матча

Кирилл Поляков.

Другая часть будет двигаться между городами-организаторами ЧМ по футболу без проезда через Москву «по принципу „следуй за своей командой“, если время в пути не превышает 24 часов».

Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом между точками проведения ЧМ-2018, при себе необходимо иметь билет на матч и паспорт болельщика ЧМ-2018 (FAN ID), а также зарегистрироваться на специальном сайте.

После прохождения регистрации и выбора маршрута футбольный фанат получает сообщение с посадочным купоном на указанную при регистрации электронную почту.

В письме будет содержатся подтверждение о предоставлении права бесплатного проезда с указанием всей необходимой информации — место и время отправления/прибытия специального поезда, номер поезда и место в вагоне, перечень документов, необходимых для предъявления при посадке в поезд.

Чемпионат мира по футбола стартует 15 июня в Москве.

Англоговорящие инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогут туристам и болельщикам ориентироваться во время проведения чемпионата мира по футболу. Свыше 200 обученных людей будут дежурить в столичной подземке.