Тайна Красной Звезды. Орловские поисковики вернут награду семье героя 

Белорусские поисковики при раскопках достали из безымянной могилы останки фашистского солдата. Каково же было их удивление, когда из его истлевшего кителя вдруг выпал орден Красной Звезды. Откуда он мог оказаться в кармане у фашиста?
Редкая награда
Разумеется, Красная Звезда принадлежала не немецкому солдату. Поисковики выяснили, что этим орденом в декабре 1941 года был награждён штурман 130-го ближнебомбардировочного авиаполка лейтенант Иван Иванович Смирнов. Вот только далее его следы терялись.
Орден Красной Звезды для первого, тяжелейшего года войны — награда редкая. Мой отец был награжден таким же в 1941 году таким же орденом. Вот только он был стрелком-радистом 43-го бомбардировочного авиаполка и встретил войну под Витебском, но не был участником «освободительного похода народов Западной Украины и Западной Белоруссии сентября-октября 1939 года» — как написано в наградном листе Ивана Смирнова.
В апреле 1940 года Иван Смирнов был включен в состав вновь сформированного на аэродроме Зябровка 130-го бомбардировочного авиационного полка, и с ним принял свой первый бой. 22 июня 1941 года в составе девятки скоростных бомбардировщиков участвовал в налёте на занятый фашистами железнодорожный узел и аэродром в местечке Бяла-Подляска. Самолёт вёл летчик, заместитель командира эскадрильи лейтенант Станислав Тимощук, от истребителей отбивался стрелок-радист старший сержант Винокуров. Наши бомбардировщики были встречены плотным огнём вражеских зениток и атаками истребителей. Но маневрировать на боевом курсе бомбометания нельзя. Штурман Иван Смирнов был ранен. Только кто тогда обращал внимание на лёгкие ранения?
На земле и в воздухе люди гибли тысячами и десятками тысяч, Красная Армия несла огромные потери. Об этом можно судить и по скупым строкам из наградного листа Ивана Смирнова: на самолёте он совершил шесть боевых вылетов «до 20 августа 1941 года». В августе 1941 года 130 БАП начал получать новые бомбардировщики ПЕ-2 и экипаж, в который входил штурман Иван Смирнов получает новый пикирующий бомбардировщик. С 20 августа 1941 года он совершает ещё 20 боевых вылетов, бьёт фашистов с воздуха на подступах к Орлу, Мценску, Медынь, Юхнов и остаётся в живых!
Во всяком случае, до декабря 1941 года он дожил, как дожил и мой отец, также летавший сначала на СБ, а затем на ПЕ-2. Сравниваю погибшего Ивана Смирнова с моим отцом не для красного словца, а, чтобы показать, что война в воздухе была жестокая, но не бесславная. Красным соколам противостоял очень опытный и жестокий противник, и всё же — наши отцы и деды стояли насмерть и били врага. Мне удалось найти несколько писем фашистов, наступавших на киевском направлении, на бомбометание по которым летал мой отец. Выжившие фашисты писали домой своим фрау об «аде с неба».
В воздухе смерть не щадила никого: ни генералов, ни полковников, ни сержантов, — а в авиации не принято отсиживаться в штабных землянках. Самолет был сбит, когда штурман Иван Смирнов был уже капитаном и штурманом авиационной эскадрильи.
Найти родню
Историю Ивана Смирнова ещё предстояло найти, вот почему белорусские поисковики обратились за помощью к коллегам в Орел. Ведь деревня, в которой он родился, вообще уже не существует.
Ознакомившись с документами, за дело взялся председатель орловского отделения Российского исторического общества Павел Меркулов. Для доктора исторических наук стало делом чести раскрыть тайну ордена Красной Звезды, попытаться найти родственников Ивана Смирнова. Он связался с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, совместно подняли все как-то связанные с Иваном Смирновым архивные документы в Орле, Костроме, Москве, Иваново. И нашли. Оказалось, что жив его сын Анатолий Иванович Смирнов, проживающий в Челябинской области, а в Москве живет его внучка — Елена Макарова.
9 мая в Костроме представительные делегации орловских поисковиков вручат родственникам погибшего орденоносца найденный в белорусских лесах орден Красной Звезды, а также копию наградного листа Ивана Смирнова.