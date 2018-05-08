В Крыму откроют четыре памятных знака в честь Алиме Абденановой

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мая — РИА Новости Крым . В этом году в Крыму установят четыре памятных знака в честь Героя России, участницы Великой Отечественной войны, военной разведчицы Алиме Абденановой. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил исполнительный директор регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в РК Данил Данильченко.

По его словам, памятные знаки в честь Абденановой планируется установить в Симферополе, Керчи , поселке Приморский (Феодосия) и Ленинском районе.

Данильченко добавил, что в целом в течение ближайшего месяца в Крыму будет открыто около десяти памятных знаков с информацией о подвиге героев Великой Отечественной войны на улицах, названных в их честь.

"Они (знаки — ред.) уже изготовлены, сейчас идут согласования с администрациями. Мы будем их открывать и рассказывать об этом жителям", — отметил активист.

Он уточнил, что памятный знак представляет собой табличку размером 60 на 80 см, на которой изображены фотография героя, краткая биографическая справка о нем и описание совершенного им подвига.

Всего в этом году «Волонтеры Победы» в Крыму планируют установить 60 таких мемориальных табличек.