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В Крыму откроют четыре памятных знака в честь Алиме Абденановой
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В Крыму откроют четыре памятных знака в честь Алиме Абденановой 

РИА Новости Крым 51 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. В этом году в Крыму установят четыре памятных знака в честь Героя России, участницы Великой Отечественной войны, военной разведчицы Алиме Абденановой. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил исполнительный директор регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в РК Данил Данильченко.
По его словам, памятные знаки в честь Абденановой планируется установить в Симферополе, Керчи, поселке Приморский (Феодосия) и Ленинском районе.
Данильченко добавил, что в целом в течение ближайшего месяца в Крыму будет открыто около десяти памятных знаков с информацией о подвиге героев Великой Отечественной войны на улицах, названных в их честь.
"Они (знаки — ред.) уже изготовлены, сейчас идут согласования с администрациями. Мы будем их открывать и рассказывать об этом жителям", — отметил активист.
Он уточнил, что памятный знак представляет собой табличку размером 60 на 80 см, на которой изображены фотография героя, краткая биографическая справка о нем и описание совершенного им подвига.
Всего в этом году «Волонтеры Победы» в Крыму планируют установить 60 таких мемориальных табличек.
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