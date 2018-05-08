Мнение: попытка заставить украинцев отказаться от праздника 9 Мая бесплодна

На украинском телеканале «Интер» вышел анонс праздничного концерта «Победа. Одна на всех!», который вызвал резкую критику со стороны националистов.

В ролике ведущие Анастасия Даугуле и Андрей Доманский рассказывают о важности Победы и ее значении в истории страны.

"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память", — говорит Даугуле в анонсе.

"И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях", — подхватывает Доманский.

После этих слов в концертном зале раздаются громкие аплодисменты. Даугуле отметила, что людей, которые чтят Победу, «миллионы».

"И пусть нам порой кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Это мы 9 Мая приносим цветы к Вечному огню. Это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, который пали в борьбе с фашизмом, мы — это наша Украина . Это Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что", — добавляет Доманский.

Видео опубликовал у себя в Twitter пользователь Thirteen с комментарием «У нас точно в стране идет война?».

В комментариях многие разделяют его недоумение, в том числе в нецензурной форме. А сам Thirteen в одном из твитов призывает «сжечь» телеканал.

Однако находятся и те, кто хвалит «Интер» за «смелый поступок».

"Состоится ли показ концерта, не знаю, пишут, что уже поступают угрозы националистов каналу, но уже этот анонс — смелый поступок", — пишет Askar Aisin на Facebook.

"Украинский канал «Интер» рвет заамериканенные шаблоны в Киеве! Так держать!", — написал Виктор Ар.

Политолог, аналитик Константин Шуров в эфире радио Sputnik рассказал об отношении большинства простых украинцев к празднику 9 Мая.

"День Победы в сознании людей так и остается Днем Победы. Потому что эта победа общая, общая победа над фашизмом, это победа людей, которые потеряли родных и близких, это победа людей, которые помнят свою историю. Ведь эта история объединяет нас. Если взять сам Киев: город перед войной насчитывал почти миллион жителей, а только на фронтах погибли около 300 тысяч киевлян. В Бабьем Яру — до 200 тысяч лежит. Киев, когда его освободили советские войска в ноябре 1943 года, по самым оптимистическим прогнозам насчитывал около 70 тысяч жителей. Вот и представьте, что для киевлян, а я сам киевлянин, означает этот День Победы. Это день действительно нашей победы. Нет практически ни одной семьи, в которой бы не воевали и не понесли потери. Поэтому никто от этого праздника отказываться не будет. А попытка заменить его так называемыми общеевропейскими ценностями бесплодна и бесперспективна", — сказал Константин Шуров.

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