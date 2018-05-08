Президент Сингапура назвала главные направления нового политического курса страны

Сингапур , 8 мая / Синьхуа / — Выступая в парламенте, президент Сингапура Халима Якоб в понедельник вечером заявила, что повышение международного статуса Сингапура, строительство первоклассного города, сохранение экономической динамики, построение инклюзивного общества станут главными направлениями работы правительства страны на новом этапе развития.

Она подчеркнула, что новое поколение руководителей Сингапура должно вместе с народом двигаться вперед, чтобы завоевать доверие народа и право на руководство им.

По словам президента, на протяжении 70 прошедших лет США играли решающую роль в регионе, являясь важным фактором региональной стабильности. Новое поколение руководителей Сингапура продолжит сотрудничать с Китаем , в том числе в рамках «Пояса и пути», добавила она.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в апреле нынешнего года объявил о реорганизации кабинета министров, на многих членов правительства были возложены новые важные обязанности. —0—