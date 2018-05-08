Ученые из России создали ДНК-тест, позволяющий найти кошатину в шаурме

МОСКВА , 8 мая — РИА Новости . Молекулярные биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино разработали простой и точный метод идентификации сортов мяса, который позволит отличить говядину от конины, а кошатину — от курятины, говорится в статье, опубликованной в журнале Meat Science.

"Целью нашего исследования была разработка простого и экономически эффективного теста — варианта мультипраймерной ПЦР для одновременного определения в образце 10 сортов мяса. Разработанный тест проводится легко, быстро и дешево. Нами были осуществлены все проверки его специфичности, чувствительности и воспроизводимости", — рассказывает Ольга Прусакова, одна из создательниц теста, чьи слова приводит пресс-служба ИТЭБ РАН.

Каждый раз, когда человек покупает мясо на рынке или мясное блюдо в ресторане или в забегаловке, он неизбежно задумывается о том, соответствует ли содержимое его покупке тому, что написано на его упаковке, и какие опасности оно может в себе содержать. Зачастую подобные опасения отталкивают людей от покупки или приводят к конфликтам.

Практически каждый месяц в СМИ появляются упоминания об очередных скандалах, связанных с ввозом в Россию недоброкачественного мяса из Бразилии Аргентины или Польши . Даже крупные компании, связанные с производством фастфуда, часто сталкиваются с недоброкачественными поставками сырья, что порождает скандалы, подобные истории 2013 года, когда санитарные службы стран Европы нашли следы конины в фарше и бургерах из «говядины».

Как отмечают Прусакова и ее коллеги, подобных скандалов было бы, скорее всего, гораздо больше, если у сотрудников подобных служб были более эффективные, быстрые и дешевые методики поиска следов «неправильного» мяса или определения его сорта.

По их словам, существующие методы, основанные на анализе либо белков, либо ДНК, имеют ряд существенных недостатков. Некоторые из них можно проводить только в лабораториях, оснащенных дорогостоящей техникой, что уменьшает возможность проведения такого теста и увеличивает временные и финансовые затраты на анализ, другие же не обладают достаточно высокой чувствительностью.

Ученые из ИТЭБ РАН разработали тест, позволяющий одновременно определить присутствие в анализируемом образце десяти сортов мяса. Половина из них приходится на обычные «съедобные» сорта мяса, начиная с говядины и заканчивая индейкой, а остальные — на «экзотические» виды белкового сырья, в том числе кошатину или даже человечину.

Для проведения этого анализа нужна всего лишь одна пробирка, заранее заполненная нужными ингредиентами, два часа времени и два научных прибора — электрофорезная камера и ПЦР-амплификатор — специальный прибор, позволяющий размножать обрывки нитей ДНК.

Вид мяса, как рассказывают ученые, определяется по фрагментам так называемой митохондриальной ДНК — особой части генома, которая записана не в ядре клетки, а в митохондриях, ее энергостанциях. Митохондрии передаются от матери к ее потомкам, и их геном почти не меняется со временем, что позволяет надежно определять виды и устанавливать родственные связи.

Прусакова и ее команды подготовили несколько коротких цепочек ДНК, которые позволяют «вылавливать» даже самые небольшие следы митохондрий девяти видов животных и человека, размножать и идентифицировать их при помощи электрофореза. Как отмечают ученые, их метод уже был запатентован, и они надеются, что он найдет широкое применение уже в ближайшем будущем.