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В Университете имени Пирогова состоялся симпозиум
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В Университете имени Пирогова состоялся симпозиум 

Обручевский меридиан 51 минуту назад
Фото: Обручевский меридиан
Темой встречи стали «Новые технологии для медицины, исследований и практики».
Открыли симпозиум Майк Голлаш (Форум Кох-Мечникова, Charitй University Medicine Berlin), Фрэнк Мекель (руководитель немецкой делегации, доктор медицинских наук (Регенсбург)), а также декан МБФ профессор Николай Львович Шимановский. «Я очень рад, что в этом зале сегодня присутствует много выпускников 1988 года. Это первая за много лет наша встреча в стенах родного Университета», — поприветствовал всех участников симпозиума Майк Голлаш.
«Мы благодарим за инициативу провести этот симпозиум выпускников МБФ из Германии. Это были замечательные годы, когда студенты из СССР и ГДР учились вместе! Сегодня мы не только поговорим о новых научных трендах, но и вместе вспомним тот долгий и интересный путь, который прошел каждый из вас», — обратился к гостям Николай Львович.
«У нас остались самые теплые воспоминания о том времени, которое мы провели здесь», — сказал Фрэнк Мекель. В доказательство своих слов он подготовил слайды с раритетными фотографиями, где были запечатлены самые яркие моменты студенческой жизни: учебные будни на лекциях и в лабораториях, веселые представления, подготовленные силами ребят. Всем участникам встречи было интересно было увидеть, как выглядело здание 2-го Меда в то время и район, где оно находится.
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