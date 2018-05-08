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Дайвер-параатлет из России установил мировой рекорд с помощью 3D-печати
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Трамп решил судьбу Ирана

Дайвер-параатлет из России установил мировой рекорд с помощью 3D-печати 

RT на русском 50 минут назад
38-летний россиянин Дмитрий Павленко установил мировой рекорд. С помощью специального оборудования он первым из параатлетов, лишившихся рук и ног, погрузился на 40 метров в открытом море. Запись предоставлена видеоагентством Ruptly.
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