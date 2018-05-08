После ЧП на железнодорожных путях завода Башкирии вагон стал металлоломом

Стала известна причина схода трёх вагонов с железнодорожных путей на заводе в Мелеузе , один из них превратился в металлолом. Об этом UFA.AIF.RU сообщил представитель Госжелдорнадзора РФ.

21 апреля в 14.034 на стрелочном переводе №23 железнодорожных путей завода «Мелеузовские минеральные удобрения» сошли с рельсов три вагона, гружёных аммиачной селитрой. Один из них опрокинулся, опасный груз рассыпался на путях. Ликвидировали ЧП спасатели и аварийная бригада предприятия.

«Проведенное расследование показало, что один, опрокинувшийся, вагон поврежден настолько, что исключён из состава, — говорит главный госинспектор Приволжского управления Госжелдорнадзора Ринат Камалетдинов. — Двум другим необходим текущий ремонт. На переводе повреждены 40 деревянных брусьев и два рельса. ЧП произошло при производстве маневровой работы по выводу 18 вагонов (10 порожних, 8 груженых) вперед тепловозом со станции Химзаводская до станции Мелеуз Куйбышевской железной дороги . Скорость следования 13 км/ч. Сойдя с рельсов, вагоны проследовали 20 метров. Маневровый состав остановлен экстренным торможением. Комиссия пришла к выводу, что причиной схода подвижного состава при маневровой работе явилось неплотное прижатие левого остряка к рамному рельсу стрелочного перевода №23 из-за не установки запорной закладки в правильное положение».

Это стало результатом невыполнения должностных обязанностей составителя поездов, отсутствие со стороны руководителей станции контроля за работой персонала. Виновником ЧП признано предприятие, допустившее нарушение п.15 Приложения №1 Правил технической эксплуатации. Составитель поездов Алексей Шушпанов нарушил требования пункта 62 приложения №11 «Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации » — не проконтролировал положение стрелочного перевода №23.

Собственником пришедшего в негодность вагона является Федеральная грузовая компания, она определит размер ущерба и выставит его мелеузовскому предприятию.

Кроме того, Приволжское управление Госжелдорнадзора привлечёт к административной ответственности предприятие, нарушившее требования безопасности.