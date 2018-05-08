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В Черкассах дети упали в обморок на торжественной линейке
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В Черкассах дети упали в обморок на торжественной линейке 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
На Украине, в городе Черкассы, во время торжественной линейки, посвященной Дню Памяти, который отмечается сегодня в стране вместо Дня Победы, несколько десятков детей упали в обморок. Об этом сообщают украинские СМИ.
Все произошло в школе №8. Как заявляют в социальных сетях местные жители, сначала были госпитализированы трое учащихся, которые упали в обморок на линейке. Вскоре количество почувствовавших себя плохо детей увеличилось до двадцати, а по состоянию на 11 утра в областную больницу госпитализировали 42 ребенка, один из них находится в реанимации. Все потерпевшие — ученики 3-7 классов.
В учебном заведении работает оперативная группа, а также отделение химической, радиологической и бактериологической защиты: как сообщает телеканал «1+1», специалисты подозревают отравление неизвестным химическим веществом. При этом со ссылкой на областное управление государственной службы чрезвычайных ситуаций сообщается, что «экспресс-анализ воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора, а также горючих газов и ядов, не обнаружил присутствия этих веществ».
"На месте работают специалисты департамента и всех возможных служб. Обучение приостановлено", — заявил телеканалу начальник городского департамента образования Сергей Воронов.
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