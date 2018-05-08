СМИ США: НАТО и США боятся России Путина

«Инаугурация Путина подчеркнула его огромную власть»

Таким заголовком начал рассказ о церемонии в Кремле московский корреспондент « Нью-Йорк таймс » (07.05) Эндрю Крамер. «В своей короткой речи г-н Путин отметил, что фокус его внимания смещается на внутренние дела, а также на улучшение российской экономики для „благополучия в каждой российской семье“, однако ни слова не сказал о примирении с Западом и ослаблении напряженности в отношениях с ним», — указал журналист.

Корреспонденты «Вашингтон пост» (07.05) остановились на этом выступлении более подробно: «Путин подчеркнул работу, которую он должен проделать внутри страны, указав на долгосрочные вызовы, с которыми сталкивается Россия , включая стагнацию экономики и снижение рождаемости. По его словам, России необходимо расширять свободы для предпринимателей и ученых, инвестировать в региональное развитие, совершенствовать образование и здравоохранение. Особое внимание „традиционным семейным ценностям“, по его словам, обеспечит увеличение рождаемости…. В своей патриотической инаугурационной речи Путин полностью сосредоточился на России, но намекнул и на противостояние с Западом, сказав: „безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены. Мы будем и впредь уделять этим вопросам постоянное внимание“».

«Согласно Конституции, этот шестилетний срок должен быть последним для Путина, но в Москве появились предположения, — указали корреспонденты, — что он будет стремиться удержать власть и после 2024 года, возможно, взяв на себя новую роль лидера нации».

Кроме того, они отметили, что «после церемонии о сближении с Западом было мало разговоров. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что западные страны должны „нормализовать свое отношение к России“. Лидер байкеров, известный как „Хирург“, Александр Залдостанов сказал, что давление на Россию возрастет, но это побудит россиян еще больше объединиться вокруг своего лидера. „Наш президент соберет всех в кулак, — сказал он, заметив, что он впервые надел белую рубашку ради кремлевской церемонии. — Я готов недоедать, недосыпать, — но вы меня не опустите“.

»Президент России Владимир Путин начал свой четвертый срок с приобретения нежданного оружия в своем арсенале против западных санкций: повышение цен на нефть. Цена нефти, самая высокая с 2014 года, даст столь необходимые деньги в государственную казну, что предоставит Путину дополнительное пространство для маневра на фоне растущей напряженности с Западом и протестов у себя дома», — таким пассажем начал рассказ об инаугурации Путина московский корреспондент «Уолл-стрит джорнел» (07.05).

Роли Москвы и Вашингтона на Ближнем Востоке

«Путин пытается вмешаться в конфликт Ирана США , — считает автор журнала «Форбс» (01.05). — У Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель есть союзник в России. Когда речь заходит о склонности Вашингтона (и Тель-Авива) резко критиковать иранское ядерное соглашение, эти две крупнейшие экономики еврозоны могут рассчитывать на то, что Владимир Путин встанет на их сторону…. На прошлой неделе Трамп пригрозил выйти из иранской ядерной сделки, если в мае не будет принято дополнительное соглашение…. Трамп намекает, что новое соглашение с Ираном будет заключено при участии европейских посредников, одним из которых, скорее всего, станет либо Франция , либо Германия . Россия пока не получила приглашения на эти переговоры».

При этом на вопрос «Кто может предотвратить войну между Израилем и Ираном?» автор «Нью-Йорк таймс» (03.05) уверенно ответил: Россия. По его мнению, именно «Россия находится в идеальном положении для того, чтобы предотвратить открытую войну между Израилем и Ираном на дымящихся развалинах Сирии . В отличие от США, у Москвы прочные рабочие отношения почти со всеми: с Тель-Авивом, с Дамаском , с Анкарой , а также с »Хезболлой“ . Более того, Россия крайне заинтересована в недопущении израильско-иранской войны в Сирии, хотя бы ради сохранения собственных побед, начиная со спасения Асада».

О том, бросит ли Россия вызов Соединенным Штатам в Ливане после победы в Сирии, рассуждает журналист «Ньюсуик» (06.05). В отличие от Сирии в Ливане нет сильных сторонников Кремля, но неустойчивый баланс политических сил означает возможность сотрудничества с Россией. По мнению одного из экспертов, процитированных журналом, «Ливан может склониться к России в надежде, что Москва сумеет разорвать опасный цикл насилия и резкой риторики, который может ввергнуть страну и весь регион в новую войну, в которой США уже встали на сторону Израиля».

По мнению американцев, США уступают Китаю и России

«Хотя, по мнению большинства респондентов, Соединенные Штаты занимают первое место среди наиболее мощных государств, сами американцы не считают свою родину самым значимым международным игроком. Скорее, они считают наиболее могущественной страной Китай, за которым следует Россия и только после нее Соединенные Штаты», — таковы выводы исследования на тему «Лучшие страны», проведенного журналом «Ю-Эс-ньюс энд уорлд рипорт» (01.05).

«Эти результаты свидетельствуют о том, — считает издание, — что широкое распространение ложной политической риторики в таких странах как Соединенные Штаты, Россия и Китай, могут оказывать большее воздействие, чем было принято считать ранее». … При этом «Недооценка могущества собственной родины не ограничивается одной Америкой. Респонденты в Китае считают Россию наиболее могущественной страной, за которой следуют Соединенные Штаты».

«Даже когда страх перед Россией растет, ее военные расходы фактически уменьшаются, — констатирует «Вашингтон пост» (02.05), комментируя данные стокгольмского Международного института исследований проблем мира (SIPRI, СИПРИ). — В то время как глобальные военные расходы выросли в прошлом году, расходы России упали с 69,2 миллирда долларов в 2016 году до 66,3 миллиарда долларов». Газета считает, что сокращение военного бюджета РФ связано с обещаниями Путина увеличить расходы на социальные нужды и улучшение инфраструктуры.

Журнал «Ньюсуик» (02.05), комментируя исследование СИПРИ, напомнил: «Предполагаемая российская агрессия привела к увеличению расходов в странах НАТО , особенно 12-процентному увеличению в странах Центральной Европы. Общий объем расходов НАТО в 2017 году составил 900 миллиардов долларов, что составляет 52% всех глобальных расходов».

Тот же журнал привел мнение главнокомандующего силами США в Афганистане генерала Джона Николсона о том, что американские военные должны «работать с Россией» в этой стране («Ньюсуик», 03.05). По словам генерала, он не смог «самостоятельно проверить правдивость заявлений о том, что Россия предоставляла ограниченную помощь вооруженной группировке талибов (Талибан — запрещенная в России организация, — прим. ред.).

НАТО и США боятся России

»Вашингтон пост» (04.05) рассказала о военных «учениях по кибербезопасности в Эстонии , в которых приняли участие более 1000 человек из 30 стран, включая Соединенные Штаты, и которые были крупнейшими подобного рода в истории». Эти учения позволили получить «представление о том, чего боятся военные стратеги в следующем крупном конфликте, и как НАТО пытается к этому подготовиться».

«Во-первых, мобильные сети замолчали в то время, как воображаемый враг проводил морские учения недалеко от побережья Эстонии. Химикаты на водоочистных сооружениях хлынули в коммунальный водопровод. Протестующие-провокаторы заполнили улицы. Электросеть то включалась, то выключалась. А затем взломанный беспилотник упал с неба и убил солдат на базе НАТО, — живописал корреспондент газеты, подчеркнув в заголовке, — в этих играх кибервойны вымышленный враг очень похож на Россию».

США возрождают с 1 июля 2-й флот, прекративший активность в 2011 году ради экономии средств, — для защиты от России своего восточного побережья и Северной Атлантики, сообщила эта же газета («Вашингтон пост», 05.05). Издание признало также, что «борьба с терроризмом» для Вашингтона теперь не более чем фигура речи: «Стратегическая программа министра обороны США, обнародованная в январе, гласит, что „долгосрочное стратегическое соперничество“ с Россией и Китаем является главным приоритетом министерства обороны , поскольку Пентагон стремится уйти от борьбы с терроризмом, которое поглощало финансирование и ресурсы после 11 сентября 2001 года».

Ситуация в Армении давит на Россию

Массовые протесты в Армении парализуют Ереван и давят на армянского союзника — Россию. Демонстрации направлены на то, чтобы заставить правящую партию назначить премьер-министром лидера оппозиции Никола Пашиняна, писала «Уолл-стрит джорнел», (02.05). «Наша тактика заключается в повышении давления до тех пор, пока не произойдет смена власти, — процитировали российские информационные агентства слова Пашиняна. — Мы готовы к любому сценарию. Теперь не важно, что происходит в правительственных кабинетах. Важно то, что происходит на улице».

«Правительство заявило, что оно открыто для диалога, — отметила газета, — но Пашинян сказал, что готов обсудить только график отставки действующего премьер-министра».

«Пашинян, бывший журналист и лидер оппозиции, возглавил массовые протесты против правительства, которые завершились отставкой бывшего президента и премьер-министра Сержа Саргсяна . Он предупредил, что если республиканцы не поддержат тот политический мандат, который он выиграл на улице, то Армения погрузится в кризис. На следующей неделе ожидается второе парламентское голосование по избранию премьер-министра», — указала «Нью-Йорк таймс» (02.05).

Протесты в Армении вдохновили Навального

«Тысячи людей отметили предстоящую инаугурацию президента Владимира Путина уличными протестами по всей России в субботу, бросив вызов омоновцам, которые задержали более 1600 демонстрантов. Полиция вытащила организатора, оппозиционера Алексея Навального, из московского митинга через несколько минут после его прибытия. Митингующие все же заполонили Пушкинскую площадь в центре города, и их встретили колонны полиции, которые ворвались в толпу, чтобы попытаться разогнать ее», — рассказывала «Вашингтон пост» (05.05).

«Опросы показывают, что Путин по-прежнему пользуется поддержкой большинства россиян всех возрастных групп, которые видят в нем гаранта процветания, стабильности и безопасности ввиду все более угрожающего Запада. Недавний опрос показал готовность людей участвовать в акциях протеста на самом низком уровне с 2010 года», — констатировала газета.

«„Выходите на улицы, это правильно для честного человека“, — написал Навальный сторонникам перед акцией протеста на главной улице Москвы, ведущей к Кремлю», — сообщила «Уолл-стрит джорнел» (06.05), отметив, что «городские власти не санкционировали субботний протест и предложили для него другое место дальше от центра города».