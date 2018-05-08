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Воспитанники старшей группы воскресной школы совершили велопробег по району Крылатское
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Трамп решил судьбу Ирана

Воспитанники старшей группы воскресной школы совершили велопробег по району Крылатское 

На Западе Москвы 57 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Возглавил мероприятие иерей храма в честь всященномученника Ермогена отец Иоанн.
Участники велопробега посетили храм Рождества Пресвятой Богородицы, где молитвенно почтили память святых, затем побывали на экскурсии в пожарно-спасательном центре № 205 (МЧС России). Сотрудники центра разрешили ребятам, как настоящим спасателям, спуститься вниз по пожарной лестнице к машинам боевого расчёта.
Далее, маршрут пролег вдоль берега Москва-реки. Выбрав живописное место, был совершен небольшой привал с трапезой и состоялся обмен впечатлениями об увиденном. Путешествие закончилось у стен родного храма! Все участники сердечно поблагодарили отца Иоанна за прекрасную возможность весело и с пользой провести время.
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