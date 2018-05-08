Воспитанники старшей группы воскресной школы совершили велопробег по району Крылатское

Возглавил мероприятие иерей храма в честь всященномученника Ермогена отец Иоанн.

Участники велопробега посетили храм Рождества Пресвятой Богородицы, где молитвенно почтили память святых, затем побывали на экскурсии в пожарно-спасательном центре № 205 ( МЧС России ). Сотрудники центра разрешили ребятам, как настоящим спасателям, спуститься вниз по пожарной лестнице к машинам боевого расчёта.

Далее, маршрут пролег вдоль берега Москва-реки. Выбрав живописное место, был совершен небольшой привал с трапезой и состоялся обмен впечатлениями об увиденном. Путешествие закончилось у стен родного храма! Все участники сердечно поблагодарили отца Иоанна за прекрасную возможность весело и с пользой провести время.