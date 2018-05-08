Microsoft выделяет $25 млн для создания технологий, облегчающих жизнь инвалидов

Программа рассчитана на пять лет и включает в себя предоставление грантов для стартапов, частных исследователей и некоммерческих организаций, занимающихся изучением искусственного интеллекта для создания различных технологических решений, призванных облегчить жизнь людям с инвалидностью. Microsoft также намерена инвестировать в развитие таких технологий и предоставлять экспертную поддержку со своей стороны.

"В мире живут около 1 млрд человек с ограниченными физическими возможностями, временными или постоянными", — заявил Брэд Смит в интервью агентству Associated Press . По его словам, такие люди обладают «огромным потенциалом», и новейшие технологии «могут помочь им достичь еще большего». Речь идет в том числе о создании специальных компьютерных программ, которые могут помочь слабослышащим и слабовидящим, а также людям, страдающим, к примеру, аутизмом или дислексией.