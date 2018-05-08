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Microsoft выделяет $25 млн для создания технологий, облегчающих жизнь инвалидов
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Microsoft выделяет $25 млн для создания технологий, облегчающих жизнь инвалидов 

ТАСС 54 минуты назад
НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Microsoft объявила о запуске новой инициативы стоимостью $25 млн, направленной на развитие технологий искусственного интеллекта, которые помогут облегчить жизнь людям с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщили гендиректор компании Сатья Наделла и ее президент Брэд Смит.
Программа рассчитана на пять лет и включает в себя предоставление грантов для стартапов, частных исследователей и некоммерческих организаций, занимающихся изучением искусственного интеллекта для создания различных технологических решений, призванных облегчить жизнь людям с инвалидностью. Microsoft также намерена инвестировать в развитие таких технологий и предоставлять экспертную поддержку со своей стороны.
"В мире живут около 1 млрд человек с ограниченными физическими возможностями, временными или постоянными", — заявил Брэд Смит в интервью агентству Associated Press. По его словам, такие люди обладают «огромным потенциалом», и новейшие технологии «могут помочь им достичь еще большего». Речь идет в том числе о создании специальных компьютерных программ, которые могут помочь слабослышащим и слабовидящим, а также людям, страдающим, к примеру, аутизмом или дислексией.
"Когда речь заходит о технологических прорывах, то про людей с ограниченными физическими возможностями обычно забывают", — заявил аналитик консалтинговой фирмы CCS Insight Ник Маквайр. Однако, по его словам, Microsoft считает эту область «ключевой в плане конкуренции с Google, Amazon и IBM». Эти компании также уже вовсю занимаются разработками в области искусственного интеллекта.
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