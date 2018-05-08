60 тысяч петуний и бархатцев: в Уфе ко Дню Победы высадили цветы

8 мая столица республики преобразилась. На клубах Уфы расцвели тысячи нежных бутонов. Так коммунальщики подготовили город к празднованию великой даты — Дню Победы.

— Посадка цветов началась еще в понедельник, 7 мая. Коммунальщики украсили парк Победы, сквер 112 кавалерийской девизии, парк Ленина, трибуны городской администрации и сквер «Волна», — рассказали в уфимской мэрии.

На клубах появились петунии бархатцы, ирезине, цинерарии, сальвии, виолы, вербены, агератумы и портулаки. Всего около 60 тысяч цветов.

— Однолетники в городе высаживают 235 сотрудников Горзеленхоза. В работе им помогают пять поливочных машин, восемь бортовых автомобилей и шесть самосвалов, — уточнили озеленители.

Нежные бутоны растений уже распустились. Завтра, в День Победы, яркие цветы придадут особую атмосферу праздничным мероприятиям. Всего Горзеленхоз планирует в 2018 годы высадить больше миллиона цветов.