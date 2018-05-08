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Комплекс оборонительных сооружений на горе Лысуха благоустроят
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Комплекс оборонительных сооружений на горе Лысуха благоустроят 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Укрепрайон под Медвежьегорском является мощным комплексом оборонительных сооружений, вырубленных в скалах.
ПетрГУ разрабатывает дизайн-макета музейно-туристического комплекса оборонных сооружений на горе Лысуха в Медвежьегорске. Об этом сообщает пресс-центр вуза. Отмечается, что разработка ведется в рамках «Дорожной карты» и для содействия организации туристических потоков.
Кандидат биологических наук, доцент кафедры технологии и организации лесного комплекса Юрий Ольхин проводит работу над исходными топоматериалами по разработке проекта благоустройства территорий укрепрайона.
Укрепрайон под Медвежьегорском, созданный в годы Великой Отечественной войны, является мощным комплексом оборонительных сооружений, вырубленных в скалах.
Уточняется, что мероприятия на территории комплекса оборонных сооружений на горе Лысуха войдут в программу празднования Дня Карелии в 2019 году в Медвежьегорске.
По материалам: ptzgovorit.ru
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