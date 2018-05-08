Комплекс оборонительных сооружений на горе Лысуха благоустроят

Укрепрайон под Медвежьегорском является мощным комплексом оборонительных сооружений, вырубленных в скалах.

ПетрГУ разрабатывает дизайн-макета музейно-туристического комплекса оборонных сооружений на горе Лысуха в Медвежьегорске. Об этом сообщает пресс-центр вуза. Отмечается, что разработка ведется в рамках «Дорожной карты» и для содействия организации туристических потоков.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры технологии и организации лесного комплекса Юрий Ольхин проводит работу над исходными топоматериалами по разработке проекта благоустройства территорий укрепрайона.

Укрепрайон под Медвежьегорском, созданный в годы Великой Отечественной войны, является мощным комплексом оборонительных сооружений, вырубленных в скалах.