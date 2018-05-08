Посол России рассказал о готовящемся визите премьер-министра Греции

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с Ципрасом 22 апреля пригласил греческого премьера посетить Россию в этом году. Позже Ципрас подтвердил, что принял приглашение.

"Приглашение было принято. Мы считаем, что визит греческого премьера станет главным событием тех мероприятий, которые мы организуем в этом году. Дата будет определена по дипломатическим каналам", — сказал российский посол, уточнив, что визит может пройти во второй половине года.

Маслов отметил, что Россия удовлетворена высоким уровнем отношений и сотрудничества с Грецией во всех сферах.

"Наши отношения основаны на культурных, религиозных ценностях. Они развиваются во всех отраслях — в экономике, в торговле, в туризме. Сейчас у нас перекрестный год туризма", — сказал посол.

Журналисты коснулись отношений Греции и Турции , напомнив, что Ципрас проинформировал Путина о ситуации с арестом двух греческих военных в Турции. Эта тема очень чувствительная для Греции, заметили корреспонденты, и спросили, поднимал ли Путин этот вопрос на встрече с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.

"У меня нет информации, обсуждалась ли эта тема во время беседы двух лидеров 22 апреля", — заметил посол.

Он также высказался за решение всех вопросов, в том числе в Эгейском море, только дипломатическим путем. «Греция и Турция — союзники, члены Североатлантического альянса . Я не вижу возможности какого-то „горячего эпизода“, — сказал Маслов.

Посол отметил, что все страны должны соблюдать международное право. „Я считаю, что во всех сложных международных современных вопросах должно господствовать уважение к международному праву, обязательствам, которые проистекают из международных договоров как Лозаннский договор“, — сказал Маслов.

Он сообщил также, что Россия внимательно следит за переговорами между Афинами и Скопье по проблеме конституционного наименования бывшей югославской республики Македония