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Минтранс изучит предложения по поддержке «Реновы»
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Минтранс изучит предложения по поддержке «Реновы» 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Минтранс изучает предложения по поддержке аэропортового бизнеса «Реновы», заявил исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов.
Фото: «Аэропорты регионов»
Основной акционер «Реновы» Виктор Вексельберг разработал план поддержки «Реновы», в частности, холдинга «Аэропорты регионов», для которого предложил ввести, например, льготы по НДС на региональные авиамаршруты в обход Москвы. «Да, конечно. Мы работаем по поручению правительства над этими задачами», — отметил Соколов.
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Вексельберг запросил помощи у государства Между тем Минтранс обещает предоставить США ответ по поводу дальнейшей возможности полетов американских авиакомпаний над южными регионами России. «Мы работаем над этим вопросом и дадим своевременный ответ нашим американским партнерам», — пояснил Соколов. Дата переговоров по этому вопросу пока не назначена. Помощник госсекретаря США по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх заявила ранее, что США и Россия договорились продлить на шесть месяцев соглашение о полетах американских авиакомпаний над российской территорией только по трем из четырех маршрутов. Из-за того что четвертый маршрут не возобновлен, американским самолетам пришлось использовать более дорогостоящий маршрут. Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по этому вопросу в мае.
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