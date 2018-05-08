Минтранс изучит предложения по поддержке «Реновы»

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Минтранс изучает предложения по поддержке аэропортового бизнеса «Реновы», заявил исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов.

Фото: «Аэропорты регионов»

Основной акционер «Реновы» Виктор Вексельберг разработал план поддержки «Реновы», в частности, холдинга «Аэропорты регионов», для которого предложил ввести, например, льготы по НДС на региональные авиамаршруты в обход Москвы. «Да, конечно. Мы работаем по поручению правительства над этими задачами», — отметил Соколов.

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Вексельберг запросил помощи у государства Между тем Минтранс обещает предоставить США ответ по поводу дальнейшей возможности полетов американских авиакомпаний над южными регионами России. «Мы работаем над этим вопросом и дадим своевременный ответ нашим американским партнерам», — пояснил Соколов. Дата переговоров по этому вопросу пока не назначена. Помощник госсекретаря США по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх заявила ранее, что США и Россия договорились продлить на шесть месяцев соглашение о полетах американских авиакомпаний над российской территорией только по трем из четырех маршрутов. Из-за того что четвертый маршрут не возобновлен, американским самолетам пришлось использовать более дорогостоящий маршрут. Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по этому вопросу в мае.