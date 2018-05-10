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В Центральном парке Воронежа народные гуляния прошли в средневековом стиле
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В Центральном парке Воронежа народные гуляния прошли в средневековом стиле 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Там один из военно-исторических клубов развернул полевой лагерь. Весь день на центральных улицах Воронежа провели тысячи горожан вместе со своими семьями. Повсюду звучали знакомые песни — «Священная война», «День победы», «Катюша» и многие другие. Уличные музыканты на проспекте Революции исполняли русский рок.
В Центральном городском парке народные гуляния приобрели средневековый характер. На «пионерской горке» один из военно-исторических клубов развернул полевой лагерь, где любой желающий мог примерить рыцарские доспехи, сфотографироваться с топором или мечом. В это время казаки демонстрировали джигитовку.
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