Ученые РФ и Франции изучат в Гренландии и на Ямале влияние изменения климата на животных

"Этот проект планируется с Французской академией наук. Используя данные с разных участков в Гренландии и России , мы будем оценивать влияние изменения климата на арктические наземные экосистемы посредством изучения как динамики популяций, так и видового состава животных. На всех участках обитают лемминги и нескольких хищников — песцы, поморники, совы, но у каждого из участков разные структуры с точки зрения численности популяций — этот контраст мы будем использовать в работе", — сказал собеседник агентства.

По словам Соколова, три исследовательских площадки будут расположены в ЯНАО — на острове Белый, в поселке Сабетта и около научного стационара «Еркута», столько же участков будут в Гренландии.

"В ряду других арктических территорий Гренландия стоит особняком из-за особенностей расположения, изолированности и рельефа. Изучив реакции наземных позвоночных на территориях с разными природными условиями, мы получим наиболее точную картину происходящих процессов для возможности моделирования и предсказания направленности и силы изменений. В более широком масштабе наша гипотеза заключается в том, что климат в сочетании со структурой экосистем определяет численный и функциональный ответ песца на динамику грызунов и, в конечном счете, благодаря их успеху размножения, жизнеспособности тундровых видов птиц и разнообразие их сообществ", — добавил он.

Он также отметил, что в последнее время эксперты высказывают предположение о том, что даже относительно небольшие различия реакции хищников могут привести к значительным изменениям в динамике популяции взаимодействующих видов.

"Для изучения потенциальных прямых и косвенных последствий изменения климата на взаимодействия в арктической экосистеме необходимо объединить данные, собранные на площадках, имеющих разные ресурсы, разную плотность и разные климатические условия. Полученные в результате проекта сведения внесут вклад в понимание процессов, происходящих в экосистемах Арктики и помогут прогнозировать различные сценарии развития событий, а также позволят разработать стратегию сохранения существующего биоразнообразия", — пояснил Соколов.