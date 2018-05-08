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Ученые РФ и Франции изучат в Гренландии и на Ямале влияние изменения климата на животных
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Ученые РФ и Франции изучат в Гренландии и на Ямале влияние изменения климата на животных 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения (ИЭРиЖ УрО) РАН совместно с коллегами из Французской академии наук исследуют влияние изменения климата на состояние арктических экосистем. Работы будут проводиться в Гренландии и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил во вторник ТАСС старший научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных ИЭРиЖ УрО РАН Василий Соколов.
"Этот проект планируется с Французской академией наук. Используя данные с разных участков в Гренландии и России, мы будем оценивать влияние изменения климата на арктические наземные экосистемы посредством изучения как динамики популяций, так и видового состава животных. На всех участках обитают лемминги и нескольких хищников — песцы, поморники, совы, но у каждого из участков разные структуры с точки зрения численности популяций — этот контраст мы будем использовать в работе", — сказал собеседник агентства.
По словам Соколова, три исследовательских площадки будут расположены в ЯНАО — на острове Белый, в поселке Сабетта и около научного стационара «Еркута», столько же участков будут в Гренландии.
"В ряду других арктических территорий Гренландия стоит особняком из-за особенностей расположения, изолированности и рельефа. Изучив реакции наземных позвоночных на территориях с разными природными условиями, мы получим наиболее точную картину происходящих процессов для возможности моделирования и предсказания направленности и силы изменений. В более широком масштабе наша гипотеза заключается в том, что климат в сочетании со структурой экосистем определяет численный и функциональный ответ песца на динамику грызунов и, в конечном счете, благодаря их успеху размножения, жизнеспособности тундровых видов птиц и разнообразие их сообществ", — добавил он.
Он также отметил, что в последнее время эксперты высказывают предположение о том, что даже относительно небольшие различия реакции хищников могут привести к значительным изменениям в динамике популяции взаимодействующих видов.
"Для изучения потенциальных прямых и косвенных последствий изменения климата на взаимодействия в арктической экосистеме необходимо объединить данные, собранные на площадках, имеющих разные ресурсы, разную плотность и разные климатические условия. Полученные в результате проекта сведения внесут вклад в понимание процессов, происходящих в экосистемах Арктики и помогут прогнозировать различные сценарии развития событий, а также позволят разработать стратегию сохранения существующего биоразнообразия", — пояснил Соколов.
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