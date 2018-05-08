В Ульяновске состав экопалаты сократили в 2 раза

Ульяновске состав экологической палаты сократили в 2 раза — с 21 до 12 человек. Такое решение было принято на встрече губернатора Ульяновской области с представителями общественной организации, сообщается на сайте правительства региона.

«Мы первыми в стране объявили, что стратегическим направлением нашей деятельности стало развитие цикличной экономики, начали заниматься безотходной энергетикой, нам удалось дать старт созданию геопарка ЮНЕСКО . Кроме того, мы пришли к пониманию, что необходимо создавать министерство, которое будет заниматься вопросами экологии», — подчеркнул Сергей Морозов

Теперь каждый из 12 представителей экопалаты будет курировать отдельные направления. Председателем была выбрана доцента кафедры биологии и биоэкологии Ульяновского государственного университета Светлана Ермалаева.

Экс-председатель палаты Александр Брагин по решению главы региона возглавит проектный офис по развитию геопарка «Ундория». «Создание геопарка, который может получить статус ЮНЕСКО, позволит привлекать федеральные и международные ресурсы. Все знают, что такое Ундоры с точки зрения минеральных вод, туризма, поэтому возникла необходимость создания проектного офиса, который на примере реальной работы покажет, что такие природные территории нужно не только сохранять, но и развивать», — сказал эколог.

Напомним, в марте прокуратура Ульяновска возбудила дело в отношении АО «Ульяновсккурорт» из-за аварийной работы канатной дороги горнолыжного комплекса «Ундоры». Оказалось, что в зонах посадки и высадки людей не установлены специальные указатели. Кроме того, оборудование не проходит ежедневную проверку.

Фото: правительство Ульяновской области