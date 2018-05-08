Казахстан повторил фиаско «Почты России»

Дрон в Казахстане доставил почту со второй попытки, во время тестового запуска беспилотник упал, сообщает агентство Sputnik

«Казпочта» презентовала новые беспилотные летальные аппараты для доставки посылок весом до четырех килограммов.

Первый запуск дрона стоимостью пять тысяч долларов состоялся до приезда официальных лиц, среди которых ожидался вице-премьер республики Аскар Жумагалиев . «Беспилотник, похожий на красивый самолетик, разогнался по направляющим рельсам и начал полет, который через несколько метров оборвался. Конструкция ударилась о земляные грядки», — отмечает агентство.

Глава обслуживающей компании объяснил неудачный запуск тем, что он был тестовым.

После прибытия официальных лиц состоялся еще один запуск, который завершился успешно. Дрон взлетел, выполнил круг и сбросил посылку с газетами в указанном месте.

Вице-премьер одобрил проект. «Хороший проект, хороший», — сказал он.

В нынешнем году «Казпочта» планирует использовать беспилотники для доставки газет в 159 сел республики.