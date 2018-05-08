Дрон почты Казахстана постигла участь российского «коллеги»

Дрон почты Казахстана упал перед чиновниками в ходе репетиции. Причинами крушения названы погодные условия.

«Казпочта» презентовала новые дроны-почтальоны для доставки посылок весом до четырех килограмм, однако из-за погодных условий первый беспилотник упал на глазах журналистов, сообщает телекомпания «Настоящее время».

Полет первого дрона стоимостью 5 тыс. долларов журналистам показали до приезда официальных лиц. Беспилотник поднялся вверх, несколько секунд задержался в воздухе и, не набрав высоту, упал. По словам директора обслуживающей компании Алексея Кима, падение связано с тем, что устройство запускали в новой локации без учета погодных условий.

Второй дрон, запущенный на глазах вице-премьера Казахстана Аскара Жумагалиева , пролетел круг над полем, где проходили испытания, и сбросил посылку с газетами в указанном месте.