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Дрон почты Казахстана постигла участь российского «коллеги»
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Дрон почты Казахстана постигла участь российского «коллеги» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Дрон почты Казахстана упал перед чиновниками в ходе репетиции. Причинами крушения названы погодные условия.
«Казпочта» презентовала новые дроны-почтальоны для доставки посылок весом до четырех килограмм, однако из-за погодных условий первый беспилотник упал на глазах журналистов, сообщает телекомпания «Настоящее время».
Полет первого дрона стоимостью 5 тыс. долларов журналистам показали до приезда официальных лиц. Беспилотник поднялся вверх, несколько секунд задержался в воздухе и, не набрав высоту, упал. По словам директора обслуживающей компании Алексея Кима, падение связано с тем, что устройство запускали в новой локации без учета погодных условий.
Второй дрон, запущенный на глазах вице-премьера Казахстана Аскара Жумагалиева, пролетел круг над полем, где проходили испытания, и сбросил посылку с газетами в указанном месте.
Напомним, 2 апреля в Бурятии прошел испытательный запуск беспилотника «Почты России». Дрон не достиг цели, врезавшись в стену жилого дома. Причиной крушения разработчики назвали нештатное отключение электронного оборудования. Груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай, за 35 километров от города.
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