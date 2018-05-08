Андрей Травников: «В инаугурацонной речи Президента много конкретики»

Андрей Травников. Церемония вступления Владимира Путина в должность Президента РФ состоялась 7 мая в Москве . Владимир Путин принес присягу в Большом Кремлевском дворце и выступил с речью, в которой рассказал о приоритетах нового президентского срока. Среди приглашенных в Кремль на церемонию был и руководитель Новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской области поделился своими впечатлениями от инаугурации Президента России. «Я успел ознакомиться с текстом указа, который подписал Президент РФ Владимир Путин вчера, 7 мая. Предстоит огромная работа. Указ повторяет установки, которые мы услышали в послании Президента Федеральному собранию. Указ, с одной стороны, достаточно конкретный, с другой — для меня как регионального руководителя очень важно, что огромное внимание уделено вопросам народосбережения. В нем есть конкретное поручение по продолжительности жизни, снижению смертности, поручение по ликвидации дефицита кадров в первичном медицинском звене, важные поручения по увеличению объемов ввода жилья — в 1,5 раза больше от уровня, достигнутого в 2017 году. Безусловно, нас, региональных руководителей, радует, что Правительство РФ сформулировано поручение по увеличению строительства и ремонта дорог», — рассказал Андрей Травников журналистам на брифинге 8 мая.

В понедельник, 7 мая, вышел указ Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Новые указы Президента РФ в сравнении с указами 2012 года — более амбициозные. В нем Президент поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

Еще 7 мая, в Кремле, в интервью корреспонденту телеканала «Вести 24» руководитель региона Андрей Травников подчеркнул, что готов к выполнению задач, поставленных ему Владимиром Путиным перед назначением временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. «Президент тогда сказал — нужно сделать так, чтобы жители Новосибирской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни. Я намерен это сделать, и оправдать надежды и ожидания жителей нашего замечательного региона», — отметил Андрей Травников.

«Для Новосибирской области важно внимание к науке, которое определено в президентском указе. Предлагается создать в стране 15 научно-образовательных современных центров. С учетом поручения, которое Президент подписал 18 апреля по разработке программы и модели развития Новосибирского научного центра, у нас есть дополнительная возможность стать пилотом, на которого будут равняться многие территории РФ», — сообщил Травников на брифинге.

«Есть абсолютная уверенность, что те задачи, которые поставил Президент, мы выполним», — заявил руководитель Новосибирской области 8 мая, у которого от поездки в Кремль осталось «чувство уверенности и готовности к работе».