Орловская область перешла на новую систему координат

В мае 2018 года Орловская область в соответствии с приказом регионального Росреестра от 22 апреля 2018 года «Об использовании местной системы координат МСК-57 на территории Орловского кадастрового округа» при ведении ЕГРН полностью перешла на МСК-57.

Ввод МСК-57 на территории Орловской области был проведён в три этапа, сообщили а пресс-службе Кадастровой палаты Орловской области.

1 этап с — 14 апреля: Верховский, Новодеревеньковский, Краснозоренский, Ливенский, Колпнянский, Должанский, Корсаковский, Новосильский районы, г. Ливны;

3 этап — с 29 апреля: Залегощенский, Свердловский, Глазуновский, Малоархангельский, Покровский, Болховский, Знаменский, Хотынецкий, Шаблыкинский, Сосковский, Урицкий, Дмитровский, Троснянский, Кромской, Орловский, Мценский районы.

Все межевые и технические планы, карты (планы), описания местоположения границ объектов, поданные в орган регистрации прав, начиная с указанной даты, теперь должны содержать координаты точек соответствующих объектов только в МСК-57. В ином случае органом регистрации прав будут приняты решения о приостановлении кадастрового учета объектов недвижимости в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон о регистрации) либо заявитель будет уведомлен о невозможности внесения соответствующих сведений в ЕГРН в соответствии со ст. 34 Закона о регистрации.

Переходный период действующим законодательством не предусмотрен. Правила действуют для всех перечисленных документов не зависимо от даты их изготовления. Документы, представленные в орган регистрации прав начиная с указанной даты с целью устранения причин приостановления или с целью исправления причин, препятствующих внесению сведений в реестр границ, так же должны быть подготовлены с координатами точек объектов в МСК-57.

Кадастровая палата по Орловской области рекомендует всем гражданам, у которых на руках остаются межевые и технические планы в системе координат СК-63 и городов Ливны, Мценск, Орёл, если они до настоящего времени не поставили на кадастровый учёт свои объекты, обратиться к своему кадастровому инженеру для изготовления новых документов. Это поможет избежать дальнейших препятствий в осуществлении кадастрового учёта в виде приостановлений и отказов.