KASTAMONU завершила внедрение системы управления ресурсами предприятия

SAP представляет собой информационную корпоративную систему, основанную на методологии планирования ресурсами предприятия и направленную на достижение оптимальности бизнес-процесса.

Заключительным этапом внедрения SAP стал проведенный тренинг «QM модуль». QM модуль — это интегрированная система, которая связывает все остальные модули системы SAP между собой. Одной из важнейших функций QM модуля является возможность отслеживания продукта на любом этапе его производства. В систему SAP вносятся все входные характеристики сырья, осуществляется финальный контроль готового продукта (ламинат, плиты EVOGLOSS и др.).

«SAP система позволяет руководителю видеть процесс производства в реальном времени, правильно оценивать динамику движения процессов на предприятии, — говорит генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч. — Так можно просмотреть всю цепочку технологического процесса в обратном порядке и определить на каком этапе произошло отклонение, либо, наоборот, выявить, что технологический процесс не был нарушен. С помощью SAP мы оптимизируем издержки и добиваемся намеченных целей на каждом этапе производственного цикла. При этом в основу принятия управленческих решений закладываются индивидуальные методы и принципы, актуальные только в конкретном случае».

Справка

Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокупный годовой объём производства древесных плит на заводах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Европе. Компания специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот компании в 2015 году составил €1 млрд