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Минниханов заявил о низком уровне сотрудничества РФ с исламскими странами
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Минниханов заявил о низком уровне сотрудничества РФ с исламскими странами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Уровень экономического сотрудничества регионов России со странами исламского мира пока не соответствует имеющимся возможностям, в этом направлении предстоит многое сделать, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг.
"К сожалению, уровень экономического сотрудничества российских регионов со странами исламского мира пока не соответствует имеющимся возможностям. Но и компании из мусульманских государств не инвестируют напрямую в регионы России, а делают это через федеральные государственные фонды, только в крупные проекты. Это не позволяет взаимодействовать на желаемом нам уровне", — сказал Минниханов в ходе пленарного заседания международного экономического саммита KazanSummit.
По словам Минниханова, в данном направлении ещё многое предстоит сделать. «Здесь есть значительный потенциал для роста», — подчеркнул он.
При этом президент Татарстана отметил, что поддержание дружественных отношений с мусульманскими странами относится к числу приоритетных направлений внешней политики России. «У России давние традиции сотрудничества с исламским миром в политическом, экономическом и образовательном плане. Сегодня наша страна продолжает эти традиции, работает над расширением экономических связей, в том числе на региональном уровне», — сказал глава республики.
Казань, по словам Минниханова, выступает объединяющей площадкой для всех, кто стремится к расширению экономического сотрудничества Российской Федерации и ее регионов с мусульманскими государствами, а Татарстан является окном в мир мусульманского сообщества.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) KazanSummit проводится в Казани с 2009 года. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. В этом году KazanSummit проходит 10-12 мая, в нем принимают участие порядка 3 тысяч представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, парламентов, бизнеса из более чем 50 стран. Ключевая тема саммита в этом году — халяльный образ жизни.
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