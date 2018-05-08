Ещё
Курянка разгадала сканворд и выиграла 500 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курянка разгадала сканворд и выиграла 500 рублей 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Удача в конкурсе "Курских известий" улыбается Юлии Шилиной уже второй раз  Елена стала победителем конкурса сканвордов №15 и спустя пару недель вновь решила попробовать силы. Девушка отгадала контрольное слово и стала обладательницей приза в 500 рублей.
Напомним, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо разгадать сканворд, составить контрольное слово (нужные буквы выделены цифрами) и сообщить его по телефону 39-34-63 в пятницу с 12.00 до 12.10. Победителем станет третий, назвавший назвавший правильный ответ. Обязательное условие участия в конкурсе — согласие на публикацию в газете своего фото и высказывания.
Курские известия: последние новости
Ремонт фонтана на улице Карла Маркса в Курске не планируется Курск. Начальная остановка двух дачных автобусных маршрутов перенесена на улицу Октябрьскую Курскую газету в Приморье продают за 2 миллиона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП60
Трамп решил судьбу Ирана84
Астролог предсказал победу Путина и пожалел61
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится105
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1107
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение