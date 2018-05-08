Курянка разгадала сканворд и выиграла 500 рублей

Удача в конкурсе "Курских известий" улыбается Юлии Шилиной уже второй раз Елена стала победителем конкурса сканвордов №15 и спустя пару недель вновь решила попробовать силы. Девушка отгадала контрольное слово и стала обладательницей приза в 500 рублей.

Напомним, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо разгадать сканворд, составить контрольное слово (нужные буквы выделены цифрами) и сообщить его по телефону 39-34-63 в пятницу с 12.00 до 12.10. Победителем станет третий, назвавший назвавший правильный ответ. Обязательное условие участия в конкурсе — согласие на публикацию в газете своего фото и высказывания.