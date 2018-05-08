Дорожную разметку наносят в центре Вологды 

Дорожники продолжают наносить на асфальт разделительные полосы на ул. Сергея Орлова, Мира, участке Марии Ульяновой и Советском проспекте. Обновляют с помощью термопластика и зебры. Разметку в центральной части города обновят ко Дню Победы.
Сегодня работает несколько бригад «Дорремстроя». Одни наносят краску на осевые линии и пешеходные переходы, другие покрывают закрашенную площадь термопластиком. Разлиновку делают только днем, чтобы краска быстрее просохла.
Работы продолжатся и после 9 мая. В течение лета дорожники планируют обновить разделительные полосы, разметку на пешеходных переходах и стоп-линии в разных районах города.
Сейчас благоустройство ведется в разных районах Вологды: рабочие красят ограждения и бордюры. В рамках двухмесячника чистоты, который стартовал 21 апреля, пройдут посадки деревьев и цветов.