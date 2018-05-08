Какие улицы перекроют в Казани 9 мая

В среду, в День Победы, Казань ждут массовые перекрытия улиц. Большинство ограничений коснутся центральной части города.

С 7:00 до 23:00:

проезд между цирком и стадионом Центральный;

ул. Декабристов — от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима;

ул. Декабристов — от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия;

ул. Кремлевская набережная;

ул. Лево-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;

ул. Право-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;

ул. Ташаяк — от ул. Московская до площади Тысячелетия.

С 9:00 до 17:00:

ул. Гоголя — от ул. Большая Красная до ул. Горького;

ул. Жуковского — от ул. Большая Красная до ул. Горького;

ул. Карла Маркса — от ул. Горького до ул. Лобачевского;

ул. Кремлевская — от ул. Лобачевского до площади Первого Мая;

ул. Кремлевская — от ул. Лобачевского до ул. Университетская;

ул. Лобачевского — от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская;

ул. Муштари — от ул. Большая Красная до ул. Горького;

ул. Профессора Нужина — от ул. Университетская до ул. Пушкина;

ул. Пушкина — от ул. Большая Красная до ул. Карла Маркса;

ул. Театральная — от ул. Большая Красная до ул. Дзержинского;

ул. Толстого — от ул. Большая Красная до ул. Горького;

ул. Университетская — от ул. Кремлевская до ул. Профсоюзная.

С 16:00 до 23:00:

пр. Ямашева — от ул. Мусина до ул. Короленко (в обоих направлениях).

С 19:00 до 24:00:

ул. Сибгата Хакима — от ул. Декабристов до ул. Бичурина (в обоих направлениях).

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