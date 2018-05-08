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Какие улицы перекроют в Казани 9 мая
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Какие улицы перекроют в Казани 9 мая 

Казанский Портал 1 час назад
В среду, в День Победы, Казань ждут массовые перекрытия улиц. Большинство ограничений коснутся центральной части города.
С 7:00 до 23:00:
проезд между цирком и стадионом Центральный;
ул. Декабристов — от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима;
ул. Декабристов — от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия;
ул. Кремлевская набережная;
ул. Лево-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;
ул. Право-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;
ул. Ташаяк — от ул. Московская до площади Тысячелетия.
С 9:00 до 17:00:
ул. Гоголя — от ул. Большая Красная до ул. Горького;
ул. Жуковского — от ул. Большая Красная до ул. Горького;
ул. Карла Маркса — от ул. Горького до ул. Лобачевского;
ул. Кремлевская — от ул. Лобачевского до площади Первого Мая;
ул. Кремлевская — от ул. Лобачевского до ул. Университетская;
ул. Лобачевского — от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская;
ул. Муштари — от ул. Большая Красная до ул. Горького;
ул. Профессора Нужина — от ул. Университетская до ул. Пушкина;
ул. Пушкина — от ул. Большая Красная до ул. Карла Маркса;
ул. Театральная — от ул. Большая Красная до ул. Дзержинского;
ул. Толстого — от ул. Большая Красная до ул. Горького;
ул. Университетская — от ул. Кремлевская до ул. Профсоюзная.
С 16:00 до 23:00:
пр. Ямашева — от ул. Мусина до ул. Короленко (в обоих направлениях).
С 19:00 до 24:00:
ул. Сибгата Хакима — от ул. Декабристов до ул. Бичурина (в обоих направлениях).
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