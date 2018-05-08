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Заявление об увольнении без отметки директора ни к чему не обязывает
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Заявление об увольнении без отметки директора ни к чему не обязывает 

Время бухгалтера 1 час назад
Сотрудник обратился в суд с иском к работодателю.
Потребовал обязать компанию:
ознакомить его с приказом об увольнении по собственному желанию; выдать ему трудовую книжку; взыскать зарплату за задержку выдачи трудовой книжки, компенсации за отпуск и за моральный вред.
Объяснил, что подал заявление об увольнении по собственному желанию: 1) один экземпляр заявления передал директору торговой точки; 2) второй экземпляр оставил себе; 3) скан заявления направил специалисту по кадрам по электронной почте.
Однако в нарушение ст. 80 и 84.1 ТК РФ работодатель его не уволил и не рассчитался с ним.
Суд решил, что работодатель прав. Проблема в том, что сотрудник так и не доказал, что оригинал его заявления был передан работодателю.
Директор торговой точки не уполномочен решать от имени работодателя кадровые вопросы. Это следует из анализа его должностной инструкции. Поэтому тот факт, что данное лицо поставило свою подпись на заявлении, не свидетельствует о соблюдении порядка увольнения
Электронная переписка по поводу заявления об увольнении сама по себе не свидетельствует о надлежащей реализации работником права на подачу такого заявления.
Таким образом, в связи с отсутствием доказательств, с достоверностью подтверждающих факт передачи истцом оригинала заявления об увольнении в письменном виде правомочному лицу работодателя, это не позволило последнему издать соответствующий приказ.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного суда Республики Коми от 29.03.2018 № 33-1853/2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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