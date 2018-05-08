В Ноябрьске возбуждено дело о жестоком обращении с животными при отлове собак

В Ноябрьске после проверки подрядчика, выполнявшего работы по отлову и содержанию безнадзорных животных, возбуждено два уголовных дела.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, подрядная организация «Иннополюс» предъявила к оплате 300 046 рублей за фактически не оказанные услуги.

«Указанной подрядной организацией не обеспечено содержание животных в соответствии с установленными правилами, а также допущены нарушения природоохранного законодательства при утилизации биологических отходов… При проверке пунктов содержания животных установлены факты их несоответствия требованиям санитарных норм и условиям муниципальных контрактов. Питание, уход, санитарная обработка вольеров (клеток) надлежащим образом не осуществлялись, соответствующая документация, требуемая при оказании данного вида услуг, исполнителями не велась», — отмечают в пресс-службе ведомства.

По материалам проверки правоохранительные органы возбудили уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ и пунктом «д» части 2 статьи 245 УК РФ.

Всего в ходе проверок, проведенных во всех муниципалитетах округа, выявлено 137 нарушений, внесено 43 представления, 36 из которых в органы местного самоуправления.

г. Губкинский, г. Салехард, г. Лабытнанги, «При наличии финансовой возможности и фактической потребности в оказании данного вида услуг на территории муниципальных образований г. Ноябрьск г. Муравленко , Надымский, Пуровский, Ямальский, Красноселькупский, Приуральский районы контракты на отлов, содержание и утилизацию безнадзорных животных длительный период не заключались. В действиях должностных лиц администраций муниципальных образований Надымского, Пуровского, Ямальского и Тазовского районов выявлены нарушения законодательства о контрактной системе, выразившиеся в «искусственном дроблении контрактов» на оказание услуг по отлову животных», — подчеркивают в пресс-службе окружной прокуратуры.

Как отмечают в надзорном ведомстве, муниципальные заказчики не обеспечили контроль за исполнением контрактов, что способствует хищению бюджетных средств.

Как ранее писал «ФедералПресс» , в апреле прокуратура подала иск о выплате компенсации ребенку, пострадавшему от нападения собак в Салехарде. Мальчик получил многочисленные раны от укусов и был госпитализирован с большой кровопотерей.

Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.