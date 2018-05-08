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Экс-глава села на Южном Урале отделалась «условкой» за растрату имущества
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Экс-глава села на Южном Урале отделалась «условкой» за растрату имущества 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Экс-глава посёлка в Саткинском районе получила условный срок за злоупотребление полномочиями и растрату муниципального имущества, сообщила «АиФ-Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Суд установил, что Светлана Скорынина, руководившая администрацией Бердяуша, в период с 2014 года по 2016 год, сфальсифицировала документы для предоставления своей матери муниципальной квартиры. Впоследствии на неё незаконно оформили право собственности и продали. В результате бюджету посёлка был причинён ущерб на сумму свыше 435 тыс. рублей.
«Подсудимая также сфальсифицировала документы, по которым восьми жителям — её родственникам, знакомым и подчинённым, не являвшимся нуждающимися, незаконно предоставили право на вселение в муниципальные помещения из аварийного жилфонда», — отметила Наталья Мамаева.
В результате чиновница была признана виновной и получила наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. После отбытия наказания в течение трёх лет ей также запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Кроме того, Светлана Скорынина должна возвратить с бюджет причинённый ею ущерб.
Напомним, ранее в превышении должностных полномочий обвинили заместителя главы Еткульского района.
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