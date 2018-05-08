Киевляне требуют от Кличко запретить повышение цен на проезд

В петиции сказано, что мэру города Виталию Кличко необходимо запретить повышать тарифы, а также провести независимый аудит «Киевпасстранса» с обсуждением с общественностью и правоохранителей вопроса о тарифах.

Согласно сообщению, электронная петиция должна собрать 10 тыс. подписей, чтобы ее рассмотрел столичный горсовет.

Ранее Кличко заявил, что в городе необходимо повысить тарифы на проезд, не уточнив при этом, насколько именно. По словам мэра, предприятия, предоставляющие общественный транспорт, являются убыточными и находятся на дотации.

Ежегодно Киев выделяет на развития транспортной инфраструктуры $68 млн, однако этого все равно недостаточно, чтобы обновлять транспортный парк и ремонтировать старый транспорт.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Киевский метрополитен понес самые крупные убытки за последние три года.