«Поисковое движение России»: Как найти в архивах погибших во время Великой Отечественной войны? 

Увековечение памяти погибших во время Великой Отечественной войны — обязанность каждого жителя большой России. Ведь трагедия войны затронула каждую из семей в нашей стране.
Одна из общественных организаций была создана в 2013 году. «Поисковое движение России» — так называется проект, занимающийся полевой и архивной поисковой работой, который объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов, в 82 субъектах страны открыты региональные отделения Движения.
«Большинство из нас согласится, что каждое новое поколение должно помнить о подвигах своих дедов и прадедов на Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Для того чтобы история российского народа передавалась по наследству», — говорит Елена Нагорная, уроженка города Краснодара, коуч, тренер-эксперт по социальному проектированию и региональный директор международной программы студенческого предпринимательства.