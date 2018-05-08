«Поисковое движение России»: Как найти в архивах погибших во время Великой Отечественной войны?

Увековечение памяти погибших во время Великой Отечественной войны — обязанность каждого жителя большой России . Ведь трагедия войны затронула каждую из семей в нашей стране.

Одна из общественных организаций была создана в 2013 году. «Поисковое движение России» — так называется проект, занимающийся полевой и архивной поисковой работой, который объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов, в 82 субъектах страны открыты региональные отделения Движения.