Саженцы от «пушкинского» дуба высадят в подмосковном музее поэта

МОСКВА , 8 мая — РИА Новости . Во время ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая пройдет в Подмосковье 12 мая, в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Больших Вяземах волонтеры высадят 30 молодых деревьев, выращенных из желудей трехсотлетнего дуба, который растет в Одинцовском районе Подмосковья в усадебном парке, примыкающем к имению Ганнибалов Захарову, где в детстве жил поэт, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

В тот же день еще в 11 подмосковных музеях высадят плодовые деревья и цветущие кустарники, в том числе реликтовые и занесенные в Красную книгу. Так, в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Чеховском районе Подмосковья волонтеры восстановят березовую аллею. «Подсадку проведут достаточно взрослыми экземплярами саженцев, чтобы даже на короткое время не утратить исторического облика усадьбы», — уточняется в сообщении. Ранее в музее была проведена большая работа по восстановлению липовой и сиреневой аллей.

В музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева будут устранять последствия недавнего урагана. К акции привлекут волонтеров и ветеранов войны. В Роще Боратынского планируется высадка плодовых деревьев. В рамках реставрации аллеи композиторов в парке мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского будут высажены 15 деревьев из питомника Тамбовской области

На территории Серпуховского историко-художественного музея в рамках возрождения сада высадят кусты сирени. Ранее были высажены реликтовые деревья гинкго билоба, метасеквойя и амурский бархат.

Государственный музей-заповедник „Зарайский кремль“ планирует высадить 45 саженцев. Кроме берез и лип, будут посажены яблони, сорта которых сегодня считаются практические исчезнувшими. Восстановленные виды будут цвести в усадьбе Достоевского Даровое благодаря помощи музея-усадьбы Л. Н. Толстого „Ясная Поляна“, который передал саженцы коллегам.