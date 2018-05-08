Ещё
Саженцы от «пушкинского» дуба высадят в подмосковном музее поэта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саженцы от «пушкинского» дуба высадят в подмосковном музее поэта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Во время ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая пройдет в Подмосковье 12 мая, в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Больших Вяземах волонтеры высадят 30 молодых деревьев, выращенных из желудей трехсотлетнего дуба, который растет в Одинцовском районе Подмосковья в усадебном парке, примыкающем к имению Ганнибалов Захарову, где в детстве жил поэт, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
В тот же день еще в 11 подмосковных музеях высадят плодовые деревья и цветущие кустарники, в том числе реликтовые и занесенные в Красную книгу. Так, в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Чеховском районе Подмосковья волонтеры восстановят березовую аллею. «Подсадку проведут достаточно взрослыми экземплярами саженцев, чтобы даже на короткое время не утратить исторического облика усадьбы», — уточняется в сообщении. Ранее в музее была проведена большая работа по восстановлению липовой и сиреневой аллей.
В музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева будут устранять последствия недавнего урагана. К акции привлекут волонтеров и ветеранов войны. В Роще Боратынского планируется высадка плодовых деревьев. В рамках реставрации аллеи композиторов в парке мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского будут высажены 15 деревьев из питомника Тамбовской области.
На территории Серпуховского историко-художественного музея в рамках возрождения сада высадят кусты сирени. Ранее были высажены реликтовые деревья гинкго билоба, метасеквойя и амурский бархат.
Государственный музей-заповедник „Зарайский кремль“ планирует высадить 45 саженцев. Кроме берез и лип, будут посажены яблони, сорта которых сегодня считаются практические исчезнувшими. Восстановленные виды будут цвести в усадьбе Достоевского Даровое благодаря помощи музея-усадьбы Л. Н. Толстого „Ясная Поляна“, который передал саженцы коллегам.
РИА Новости: последние новости
Актриса Алика Смехова делится красивыми фото с отдыха на Мальдивах В Евросоюзе ввели запрет на отказ в виде на жительство военным преступникам В Хорватии откроют мемориал советским воинам после реконструкции
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина299
Трамп решил судьбу Ирана265
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко82
На «Евровидении» произошло ЧП78
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится351
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение